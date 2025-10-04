Consejos prácticos
Adiós a las canas: empieza a comer aguacate y verás lo que pasa
Es una fruta con multitud de beneficios para el organismo
¿Cómo plantar un aguacate en casa? Pasos y cuidados de la planta
No más aguacates verdes en casa: el truco para que maduren antes
Pedro G. Cuesta
Bien sabido es por todos que el aguacate es un alimento con un sinfín de beneficios para el organismo. La salud cardiovascular, la relajación del sistema nervioso o el cuidado de la piel son algunas de las ventajas del consumo de esta fruta.
Lo que quizás no tanta gente sabe es que el hueso del aguacate puede emplearse para frenar las canas. Esto es posible gracias al tónico de esta semilla, que actúa como tinte vegetal para disimular la pérdida de color del cabello, además de mejorar las puntas abiertas.
Tratamiento capilar
Para decir adiós a las canas de una vez por todas basta con dos huesos de aguacate, una vara de canela y un litro de agua, indican desde la revista 'Glamour'. El proceso es muy sencillo: lavar los huesos, rallarlos y mezclarlos con la canela partida en una olla llena de agua hirviendo. Tras diez minutos, tocará dejar reposar la solución entre 12 y 24 horas.
En cuanto a la aplicación de esta loción casera, es importante llevarla a cabo con el cabello húmedo después de haberlo lavado con champú. A continuación, bastará con verter el tinte en las canas y dejarlo actuar por media hora antes de enjuagarlo con agua fría. Para terminar, desde la mencionada revista recomiendan aplicar el acondicionador y volver a aclarar con agua fría.
Remedio de la abuela
Cabe destacar que no existen evidencias científicas que respalden este propósito, pero gran parte de internet sí lo hace: "Es como uno de esos remedios de la abuela que sí funcionan", explican desde el citado medio.
De todas maneras, también exponen que el color de la semilla cuando se ralla y sus propiedades estimulantes del colágeno (que participan en tratamientos de cuidado dermatológico) podrían ser la causa tras esta función desconocida del hueso del aguacate.
