Este es el nombre de moda en Catalunya que apenas se oye en el resto de España

Está claro que la elección de nombres para hijos es una cuestión de modas. Antes no podían faltar los José, los Manuel o los Juan, y ahora es imposible que no conozcas a un Antonio, un David, un Dani o un Javi.

Pero algunas comunidades autónomas y sus respectivos dialectos o idiomas consiguen diferenciarse de la lista de los más comunes en el resto de territorio español.

Ese es el caso de Catalunya, donde abundan las versiones catalanas de los nombres más tradicionales de alrededor de España, además de nombres originarios de la misma comunidad autónoma que pueden resultar de lo más originales, como Guim u Otger, entre otros.

El nombre masculino más común en Catalunya

A pesar de ello, el nombre masculino más común del territorio catalán es Antonio. Son más de 85.000 las personas con ese nombre en Catalunya, siendo 65.467 residentes de Barcelona, 6.706 de Girona, 4.615 en Lleida y 8.805 en Barcelona, tal como recoge el Instituto Catalán de Estadística (INE).

En la otra cara de la moneda destacan algunos de los nombres más curiosos y originales. Como las 20 personas de Catalunya que se llaman Neymar, como el exjugador brasileño del Barça, o los 410 Arya y las 53 Daenerys, como dos de las protagonistas de la exitosa serie fantástica, 'Juego de Tronos' .

El nombre catalán de moda que su versión en castellano está en desuso

Aunque el nombre catalán más utilizado es Jordi, seguramente gracias a la bonita y emblemática tradición del 23 de abril en Catalunya, otro de los más frecuentes es Arnau. De hecho, 18.985 habitantes del territorio catalán se llaman así.

Lo más curioso de este nombre es su traducción y nombre original en versión castellana, un nombre que se encuentra prácticamente en desuso en todo el país: Arnaldo. Tan solo 751 personas en el resto del territorio español se llaman así, siendo la mayoría de ellas de las Islas Canarias, de Baleares y de la provincia de Ourense, tal y como puede observarse en el mapa confeccionado por el INE. La edad media, indica el Instituto de Estadística, es de 53,8 años.