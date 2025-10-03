Morris, el sofá que revoluciona el mercado por su tecnología 'pet friendly'

Llega el fin de semana, te tumbas en el sofá a ver una serie y, en cuestión de segundos, tu perro salta junto a ti buscando su lugar favorito. Es uno de esos momentos perfectos de compartir hogar con tu mascota. Y ahora, gracias a Galerías del Tresillo , también puedes disfrutarlo sin preocupaciones.

La firma catalana, líder en el mercado desde hace más de 50 años, acaba de lanzar Morris , un 'chaise longue' diseñado para hogares donde las mascotas son parte de la familia. No se trata de prohibir ni de proteger, sino de disfrutar de un sofá bonito sabiendo que está preparado para la vida real con perros y gatos.

Morris cuenta con un tejido desarrollado por Vicotex, que incorpora una membrana especial entre los bucles y la superficie que lo hace especialmente resistente. No solo a las uñas de tu mascota, también a cremalleras, remaches de vaqueros y el uso intensivo del día a día.

Galerías del Tresillo lanza este sofá, con entrega en casa en menos de una semana y un descuento de hasta 50%

La superficie es completamente lisa, así que retirar el pelo resulta más fácil. Una pasada rápida y listo. Las manchas no penetran en el tejido, los ácaros no tienen donde asentarse, y lo mejor: puedes limpiar la mayoría de las manchas sin productos especiales.

La estructura de este sofá garantiza una sentada firme pero acogedora durante años. Todo pensado para que tu mascota y tú tengáis vuestro espacio favorito en casa, sin renunciar al confort ni al diseño.

"Queríamos crear un sofá para disfrutar, no para preocuparse. Morris demuestra que puedes tener diseño, confort y convivir felizmente con mascotas. Si es Pet Friendly, es más Person Friendly", explica Valentina Pizzolon, directora de Marketing y Estrategia Digital de Galerías del Tresillo.

Por muy pocos días, Galerías del Tresillo ofrece este modelo con entrega express de 3 días en Cataluña y 5 días en el resto de España. Ademas con descuentos de hasta el 50%.

4 mil horas de cuidados y rescate

Galerías del Tresillo ha querido que el lanzamiento de Morris vaya más allá del producto. Por eso ha donado 4.000 horas de cuidados y rescate animal a FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales).

Esta contribución se destinará a rescatar, rehabilitar y encontrar hogares para animales abandonados o maltratados. Una forma tangible de demostrar que el compromiso con el bienestar animal es real y va mucho más allá de las ventas.

"Ser Pet Friendly significa entender y valorar el vínculo entre las personas y sus animales. También significa apoyar a quienes trabajan cada día por los animales que más lo necesitan", añade Valentina Pizzolon.

Morris ya está disponible online en la web de Galerías del Tresillo. Con más de 50 años en el sector, la confianza de 3 millones de clientes y presencia en 23 tiendas en España, la firma catalana demuestra una vez más que entiende cómo vivimos realmente.

