El sorprendente motivo por el que la gente le echa sal al café

El café es un alimento que se puede ingerir de múltiples formas: solo, con leche, caliente, con hielo... No obstante, en mayor o menor medida su sabor contiene una característica esencial: la amargura. Para contrarrestar su agrio sabor y darle un toque de dulzura, la mayoría de las personas optan por añadir azúcar a la bebida. No obstante, y por extraño que parezca, hay otro ingrediente que ayuda, incluso en mayor medida, a reducir el fuerte gusto: la sal.

Resalta naturalmente la dulzura del café

Según explica el medio 'Science Alert', los científicos atribuyen este hecho a la "popularidad de la sal como alimento de cocina en todo el mundo" a lo largo de la historia. Al aplicarse este ingrediente, la sal permite que otros sabores, como la dulzura, destaquen y se realcen aún más.

Aunque es una práctica que se está volviendo a popularizar últimamente, lo cierto es que se trata de una cuestión que viene de antaño. Tal y como menciona el medio 'Perfect DailyGrind, se trata de una práctica habitual en diversos países.

En Turquía, por ejemplo, se trata de un acto tradicional, ya que la futura esposa debe preparar café con sal a su futuro marido y su familia como parte de una ceremonia informal. De la misma manera, una de las bebidas más populares de Taiwán es el café con sal marina, que no es otra cosa que espuma de leche salada sobre un americano helado.

Potencia el sabor

De igual forma, en una investigación publicada en 1995 en la revista científica 'Chermical Senses', los expertos mezclaron unos compuestos dulces y amargos y agregaron una pizca de sal. Los resultados mostraron que este ingrediente potenció un sabor "más dulce y menos amargo". No obstante, los compuestos amargos no eliminaron el sabor a sal, que permaneció.

Asimismo, Sara Marquart, jefa de sabor en el centro de ciencia, tecnología e innovación en The CoffeeExcellenceCenter, explica al medio 'Perfect Daily Grind' los beneficios de añadir sal a nuestra taza de café. Marquart declara que "la adición de sal en el café amortigua la amargura sin usar otros aditivos". Además, añade que "la sal resalta naturalmente la dulzura del café y mantiene los aromas agradables. Si las personas son sensibles al amargor, incluso en el café de especialidad, agregar sal es una buena alternativa al uso de leche y azúcar”.

Ahora que ya conoces la sorprendente forma de acabar con la amargura, a lo mejor es bueno que le pongas un poco más de salero a la vida, en vez de edulcorarla tanto.