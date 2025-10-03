La ciencia revela 10 sorprendentes beneficios del aguacate

Se ha ganado un lugar privilegiado en nuestras mesas y en Instagram. Con una textura untuosa y un sabor inconfundible, el aguacate ha pasado de ser un producto exótico a un básico en la dieta moderna. Lo usamos en guacamole, ensaladas, 'smoothies' y, por supuesto, en la omnipresente tostada matutina. Pero su popularidad va mucho más allá de una simple tendencia gastronómica.

Aunque intuitivamente se asocia el aguacate con una alimentación "saludable", pocos conocen la profundidad científica detrás de esa afirmación. Es por ello que la Organización Mundial del Aguacate, con el respaldo de especialistas en nutrición, ha puesto el foco en desvelar los datos avalados por la ciencia que hacen de esta fruta un verdadero tesoro nutricional.

"El aguacate es mucho más que un ingrediente de moda", asegura Magda Nedza, dietista integrativa especializada en salud digestiva y nutrición antiinflamatoria, y colaboradora de la organización. "Su valor reside en su impresionante densidad nutricional: abundan las grasas saludables, la fibra, vitaminas antioxidantes como la E y minerales esenciales como el magnesio y el potasio. Su capacidad para saciar y su increíble versatilidad lo consolidan como un pilar de una dieta consciente y beneficiosa para el cuerpo", añade.

A continuación, exploramos 10 aspectos del aguacate, confirmados por la investigación: