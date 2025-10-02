Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

El kéfir es el yogur más saludable: la ciencia confirma que tiene muchos beneficios para la salud

El yogur no siempre sienta bien: estos son los efectos negativos que puede causar a tu cuerpo, según la Universidad de Harvard

Aurelio Rojas cuenta los beneficios de tomar kéfir en ayunas

Aurelio Rojas cuenta los beneficios de tomar kéfir en ayunas / ED

Helena Ros

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El kéfir se ha convertido en uno de los alimentos de moda y está presente en la nevera de muchos hogares. Su popularidad se debe a los múltiples beneficios que aporta a la salud, especialmente en el ámbito cardiovascular.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por investigar sobre la salud del corazón, ha explicado las mejoras que este alimento puede proporcionar a quienes lo consumen de manera habitual.

Beneficios de tomar kéfir

Este alimento tiene una serie de beneficios que señala el doctor Rojas, pero no es aconsejable para todos los consumidores:

  • Mejora la microflora intestinal
  • Reduce la inflamación
  • Refuerza el sistema inmune
  • Bajo en lactosa
  • Mejora la absorción de nutrientes
  • Control del colesterol
  • Mejora la tensión arterial
  • Pérdida de peso
  • Mejora la función cardíaca
  • Proteínas de alta calidad
  • Mejora el estado de ánimo
  • Mejora el estado de la piel
  • Ayuda a dormir mejor

Aunque no es un alimento apto para todas las personas, ya que puede provocar diarrea o gases en persona con intolerancia a la lactosa y no está recomendado para personas inmunodeprimidas sin supervisión médica.

¿Es mejor el kéfir o el yogur?

Una de las principales diferencias entre el kéfir y el yogur está en su proceso de fermentación y en los microorganismos que intervienen.

El yogur se elabora únicamente a partir de bacterias que fermentan el ácido lácteo, cuajan las proteínas de la leche y le dan la textura cremosa. En cambio, el kéfir combina bacterias y levaduras que se convierten en un único organismo.

El cardiólogo asegura que es más recomendable por la "diversidad de probióticos", ya que puede contener hasta 50 cepas de diferentes bacterias y levaduras lo que lo convierte en un alimento muy completo.

"No sabemos si el kéfir puede alargar la vida, pero todo apunta a que puede ayudarte a vivir mejor", explica el especialista.

Cantidad ideal

El especialista aconseja consumirlo en momentos estratégicos del día: "si lo tomas por la mañana junto a fruta fresca rica en vitamina C, como el kiwi, fresas o arándanos, aumentas la acción de los probióticos, mejora las defensas y disminuyes el cortisol, la hormona del estrés".

La dosis ideal de este producto "un vaso pequeño (150-200 ml) al día, preferiblemente en ayunas o por la mañana" acompañado de una dieta rica en fibra y alimentos reales, lo que potencia sus efectos en la microbiota.

"Un pequeño hábito que puede marcar una gran diferencia en tu energía y en tu corazón", concluye Rojas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
  2. Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
  3. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  4. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  5. Así es el nuevo cobro en bares catalanes que podría generalizarse en España
  6. Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
  7. Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
  8. La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras

El juez del caso Montoro prorroga la instrucción hasta enero de 2026 para interrogar a los investigados

El juez del caso Montoro prorroga la instrucción hasta enero de 2026 para interrogar a los investigados

El psicólogo Nicolás Moriñigo, sobre crecer con este tipo de padres: "Puede dejarte secuelas bastante jodidas"

El psicólogo Nicolás Moriñigo, sobre crecer con este tipo de padres: "Puede dejarte secuelas bastante jodidas"

Los precios de la vivienda crecerán un 5% en 2026, pero caerán en los siguientes 5 años

Los precios de la vivienda crecerán un 5% en 2026, pero caerán en los siguientes 5 años

Cientos de personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la Flotilla

Cientos de personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la Flotilla

Gaza, ante una volátil oportunidad

Gaza, ante una volátil oportunidad

¿Cómo se gestiona la identidad digital?, avance del Tema del Domingo

¿Cómo se gestiona la identidad digital?, avance del Tema del Domingo

La asociación "7291: Verdad y Justicia" acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: "Decepción"

La asociación "7291: Verdad y Justicia" acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: "Decepción"

Este día Catalunya quedará a oscuras durante 1 minuto

Este día Catalunya quedará a oscuras durante 1 minuto