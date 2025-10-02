El horóscopo de mañana, viernes 3 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 3 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si quiere recobrar su equilibrio emocional tendrá que poner un poco de su parte. Rodearse de las personas queridas y planear algo especial pueden ser el tónico perfecto para lograrlo. Evite gastos desproporcionados y disfrute de las pequeñas cosas cotidianas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy gozará de un gran carisma que hará imposible que pase desapercibido e impulsará su vida social, que le brindará la posibilidad de hacer nuevas amistades. En el amor habrá ternura y buenos momentos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Quizás un exceso de confianza en usted mismo pueda llevarle a cometer una equivocación en el plano familiar. Es mejor que trate de despejar incógnitas antes de decidirse a actuar. Domine sus impulsos y no sea tan drástico en sus conclusiones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Deberá resolver un problema familiar antes de que resulte más difícil controlarlo. Su vida afectiva será intensa y le proporcionará muy gratas experiencias. El amor va por inmejorables derroteros. Por la noche procure no llegar al límite de sus fuerzas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Quizás adopte una actitud reflexiva y llegue a la conclusión de que hay algo en el plano profesional que debe rectificar. Se sentirá satisfecho y lleno de empuje para salir airoso de cuantos obstáculos se crucen en su camino.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Cultivar la amistad le reportará hoy muchas satisfacciones y una posición ventajosa que, si sabe aprovecharla, puede dar un giro muy positivo a su vida profesional. En el plano familiar puede surgir algún pequeño contratiempo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque la suerte está de su lado no intente abusar de ella y no se arriesgue demasiado. Su vida social será intensa y le estimulará para sacar a la superficie lo mejor de usted mismo. Buenos augurios para su vida afectiva.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Excelente estado de ánimo y buena disposición para aceptar otras opiniones, aunque sean diametralmente opuestas a las suyas. Disfrutará tanto de la compañía de familiares como de amigos. En el plano afectivo reinará una total compenetración.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se sentirá absolutamente conforme tanto con su trayectoria profesional como afectiva. Lo mejor del día le vendrá a través del amor, que será rico en matices y le proporcionará vivencias muy gratas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Acaso no se sienta de excesivo buen humor, pero no intente descargarlo con las personas de su alrededor si quiere tener la fiesta en paz. Busque una válvula de escape positiva que le ayude a superarlo y disfrute de la compañía y buen humor de sus familiares y amigos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Quizás haya puesto demasiadas ilusiones en sus planes para este domingo, y las cosas no resulten como había imaginado. Su pareja se mostrará reacia a secundarle, pero el día puede resultar excelente si sabe respetar las opiniones de los demás.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su vitalidad y energía pueden inducirle a practicar algún deporte. Gozará de un sexto sentido que le permitirá sacar el mejor partido de cuanto le salga al paso. En el plano afectivo reinará el equilibrio.