Comida saludable
Las 6 mejores recetas con aguacate para cenar y no engordar
La fruta es un alimento con una composición nutritiva extraordinaria
¿Cómo plantar un aguacate en casa? Pasos y cuidados de la planta
Esto es en lo que tienes que fijarte cuando compras un aguacate, según un frutero
Aleix Voltà
Barcelona
El aguacate, fruto de un árbol que lleva su mismo nombre, es un alimento con una composición nutritiva extraordinaria. Entre sus múltiples propiedades encontramos vitaminas como la K, C, B5, B6 y E, todas beneficiosas para mejorar las defensas del organismo.
Este fruto, apodado como 'la mantequilla de la naturaleza', puede ser consumido e incluido como complemento en un sinfín de recetas. Y es un producto perfecto para incorporar a las cenas. Aquí tienes seis recetas para una cena rica y saludable que incluye aguacate.
Ensalada de salmón, mango y aguacate
- Ingredientes (4 personas): 200 g de salmón fresco, 1 cebolla morada, 1 mango, 1 aguacate, 150 g de brotes verdes, sésamo negro, 100 ml de aceite de oliva virgen extra, 25 ml de vinagre de manzana, 5 ml de mostaza, una pizca de miel y otra de sal.
- Preparación: hacemos una vinagreta con el aceite, el vinagre, la mostaza, la sal y la miel, mezclando todos los ingredientes hasta dejar una salsa compacta. Cortamos en dados el salmón. Pelamos la cebolla y la cortamos en juliana. Partimos en dos el aguacate, retiramos el hueso y lo pelamos. Hacemos lo propio con el mango. Colocamos en un plato los brotes verdes, el salmón y la cebolla, y repartimos el mango y el aguacate por encima. Por último, rematamos el plato esparciendo el sésamo negro y la vinagreta.
Quesadillas de aguacate, queso y tomate
- Ingredientes (4 personas): 2 aguacates, 2 tomates, jugo de medio limón, 8 tortillas de trigo, queso rallado, aceite de oliva, sal y pimienta.
- Preparación: pelamos y troceamos los aguacates. Le añadimos sal, pimienta y el zumo de limón. Trituramos un poco para que quede una masa, aunque puede quedar con grumos. En una sartén, se pone un poco de aceite y se coloca una tortilla de maíz dentro, llevándolo al fuego. Extendemos encima de la tortilla el puré de aguacate, al que se le añade tomate cortado, y se le echa por encima el queso rallado. Cerramos con otra tortilla y le damos la vuelta para que se dore por el otro lado. Servimos en caliente.
Barcas de aguacate con beicon y huevo
- Ingredientes (4 personas): 2 aguacates, 4 huevos, 8 lonchas de beicon, sal y perejil.
- Preparación: doramos el beicon sin aceite (en microondas o en sartén sin grasa). Partimos el aguacate, retiramos el hueso y parte de la 'carne' para darle una forma cóncava. Batimos el huevo y lo vertemos sobre las mitades del aguacate con un poco de sal. Horneamos el aguacate, el huevo y el bacon durante unos veinte minutos y los servimos en caliente con un poco de perejil.
Hummus de aguacate
- Ingredientes (4/6 personas): 200 g de garbanzos cocidos, 1 aguacate, 45 ml de aceite de oliva virgen extra, 1 diente de ajo, 1/2 limón, sal y pimienta negra.
- Preparación: una vez cocidos, trituramos los garbanzos con el diente de ajo y una cucharada de aceite. Cuando tengamos el puré, condimentamos con pimienta negra. Preparamos el aguacate y lo cortamos a trozos. Lo añadimos al puré junto a una cucharada de aceite y volvemos a triturarlo todo. Añadimos el jugo del limón y sal, si es necesaria, y volvemos a triturar por última vez. Lo servimos con el resto del aceite de oliva rociado por encima.
'Wrap' de pollo y aguacate
- Ingredientes (1 persona): lámina de pan para 'wrap', 1 hoja de lechuga, 1 aguacate, 30 ml de leche, aceite de girasol, 1 pechuga de pollo, 1 diente de ajo, 2 rodajas de tomate natural, vinagre, sal y perejil.
- Preparación: dos horas antes, cortamos la pechuga de pollo en tiras y la maceramos con el ajo, el perejil y un poco de aceite. Doramos las tiras de pollo en una sartén caliente hasta que queden doradas. Sobre el pan de 'wrap' colocamos la lechuga, el tomate, los trozos del aguacate y las tiras. Lo enrollamos y servimos.
Tortilla con aguacate
- Ingredientes (4 personas): 2 aguacates, 8 huevos medianos, 2 cebollas medianas, 2 dientes de ajo, sal y aceite de oliva virgen extra.
- Preparación: pelamos y troceamos las cebollas en cuadrados. Por otro lado, troceamos los ajos y los ponemos en una sartén con 3 cucharadas de aceite. Cuando estén dorados, añadimos la cebolla. Cuanto esté todo pochado, añadimos los trozos de aguacate de forma uniforme. Mientras se sofríe todo, batimos los huevos, añadimos la sal y lo vertemos sobre la sartén. Esperamos a que cuaje y la dejamos reposar hasta el momento de dar la vuelta. Se puede servir tanto frío como caliente.
