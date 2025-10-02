Fallo extendido
Lo hace todo el mundo y es un error: tomar café nada más levantarse
Media hora después de despertarnos, los niveles de cortisol, la hormona que nos mantiene despiertos y en estado de alerta, se encuentras en su pico máximo
El sorprendente motivo por el que la gente le echa sal al café
El precio del café sube un 7,2 % y su consumo no frena: cada español bebe 1,5 tazas al día
Pedro G. García
El café es uno de los productos imprescindibles en el día a día de muchas personas. Tomar esta bebida antes o durante la jornada laboral se ha convertido en un hábito inamovible dentro del horario de quienes necesitan en las propiedades estimulantes de la cafeína.
Sin embargo, tomar la primera taza del día nada más despertar, justo cuando los niveles de cortisol se encuentran en su máximo, es un error muy frecuente entre los amantes del café.
Niveles de cortisol
La razón por la que tomar café poco después de despertar no es la opción más recomendable para el organismo reside en los niveles de cortisol. Apenas media hora después de abrir los ojos, esta hormona que nos mantiene despiertos y en estado de alerta se encuentra en su pico máximo. Por ello, aumentar dicha cantidad por medio de la ingesta de una dosis innecesaria de café solo mantendrá esos niveles durante un período más prolongado y, consecuentemente, perjudicará a la salud.
Así pues, retrasar el consumo de café un par de horas, cuando los niveles de cortisol ya se han reducido, no solo resultará más útil y eficiente, sino que se convertirá en un hábito más saludable. Este proceso funcionará de la misma manera después de tomar esta primera taza, la cual aumentará los niveles de cortisol de nuevo y, por tanto, se deberá dejar otro tiempo de margen antes de volver a tomar cafeína para que esta tenga un efecto que vaya más allá del placebo.
Con todo, cabe destacar que, como sucede con otras sustancias, la tolerancia a la cafeína puede variar completamente de una persona a otra; por lo que es importante conocer los efectos estimulantes de esta bebida sobre el propio organismo para poder adaptar el horario.
