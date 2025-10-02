Aurelio Rojas, cardiólogo: "El aguacate ayuda a controlar el apetito y a perder peso gracias a su fibra y grasas saludables"

"El aguacate no es moda. Es ciencia al servicio de tu corazón", resume el cardiólogo Aurelio Rojas. Esta fruta, con su textura untuosa, se ha convertido en un alimento básico en la dieta de muchas personas. España, de hecho, se ha convertido en la primera potencia productora de este tipo de frutas exóticas en Europa.

Más allá de su sabor, el valor del aguacate reside, principalmente en que atesora una gran densidad nutricional. Contiene grasas saludables, fibra, vitaminas antioxidantes como la E y minerales esenciales como el magnesio y el potasio. También en que se trata de un alimento saciador.

No engorda

Aunque tenga calorías, el aguacate "no engorda". "Al contrario: ayuda a controlar el apetito y a perder peso gracias a su fibra y grasas saludables", asegura Rojas. También es un gran aliado del corazón. Estos son los principales beneficios del aguacate, según el doctor:

Corazón: aumenta el colesterol HDL (el “bueno”) y reduce el LDL oxidado (el más peligroso para tus arterias).

aumenta el colesterol HDL (el “bueno”) y reduce el LDL oxidado (el más peligroso para tus arterias). Tensión arterial: aporta potasio que ayuda a regular la presión.

aporta potasio que ayuda a regular la presión. Microbiota y digestión: su fibra prebiótica mejora el tránsito y protege tu intestino.

su fibra prebiótica mejora el tránsito y protege tu intestino. Inflamación y envejecimiento: sus antioxidantes (luteína, zeaxantina, vitamina E) reducen el estrés oxidativo.

sus antioxidantes (luteína, zeaxantina, vitamina E) reducen el estrés oxidativo. Resistencia a la insulina: ayuda a estabilizar la glucosa y previene la diabetes.

ayuda a estabilizar la glucosa y previene la diabetes. Piel y pelo: protege frente al daño oxidativo gracias a la vitamina E.

Según un ensayo clínico publicado en Journal of the American Heart Association y que cita Rojas, comer un aguacate al día durante 6 meses redujo el colesterol LDL oxidado sin aumentar el peso corporal. Rojas aconseja combinarlo con semillas de lino o chía. "Juntas aportan omega-3, fibra soluble y antioxidantes. Esta mezcla potencia la salud intestinal, reduce tu inflamación y cuida las arterias y tu corazón", explica.