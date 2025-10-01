Segunda vida
No tires la bolita que lleva dentro tu desodorante en roll-on: no te imaginas para qué puedes reutilizarla
La forma en que distribuye el producto asegura una aplicación uniforme y ayuda a prevenir la acumulación de residuos en una sola área de la piel
Los desodorantes y los antitranspirantes son productos que muchas personas emplean como parte de su higiene diaria. Son artículos de cuidado personal que se utilizan para prevenir el olor corporal.
La transpiración es un proceso natural del cuerpo que ayuda a regular la temperatura y eliminar toxinas. Sin embargo, la transpiración también puede causar mal olor. El desodorante contiene ingredientes que ayudan a reducir el olor corporal y mantenernos frescos y limpios durante todo el día.
Además, el desodorante puede prevenir infecciones bacterianas, puesto que la acumulación de sudor y bacterias en las axilas puede provocar infecciones cutáneas como el eccema y la dermatitis. El desodorante ayuda a mantener las axilas limpias y libres de bacterias, lo que puede prevenir la aparición de estas infecciones.
Tipos de desodorantes
Hay varios tipos de desodorantes: en barra -se aplica directamente en las axilas y proporciona una sensación seca y fresca-, en aerosol -se pone pulverizando el producto directamente en las axilas-, en crema -no contiene alcohol, se aplica directamente con los dedos y la piel lo absorbe de forma rápida- y en roll-on, que se pone mediante una bola de metal que distribuye el producto en las axilas.
Esa bolita gira y recoge una pequeña cantidad de líquido desodorante, que se libera a medida que se aplica sobre la piel. La forma en que la bolita distribuye el producto asegura una aplicación uniforme y ayuda a prevenir la acumulación de residuos en una sola área de la piel. Además, la bolita ayuda a evitar el desperdicio de producto, ya que libera una cantidad controlada de líquido desodorante en cada aplicación.
Sin embargo, una vez se acaba el producto, se suele desechar y tirar a la basura, al contenedor amarillo (el de los plásticos).
Reutilizar el envase
Pero se le puede dar una segunda vida útil a esa bolita, y a todo el envase en general cuando se acabe. Se puede usar como un expendedor de gel con masajeador si se le añade un poco de agua para que el gel no sea demasiado gelatinoso o también para esparcir jabón líquido y no malgastarlo.
En ambos casos es necesario quitar primero la bolita con ayuda de un punzón o destornillador y con cuidado de no lastimarse y, posteriormente, una vez rellenado el bote con el líquido en cuestión (ya sea crema, gel o jabón líquido), volver a colocar la bolita.
Al ser un recipiente pequeño, es posible llevar el envase en el bolso.
