Consejos prácticos
El sencillo truco recomendado por ópticas para limpiar las gafas y dejarlas como nuevas: nada de microfibra ni líquidos
Solo necesitas dos ingredientes de cocina para esta fórmula casera de limpieza que limpia todo
Ronald Gonçalves
Las personas que llevan gafas siempre deben llevar algo para limpiarlas, ya que es normal que se ensucien con frecuencia. Poner el dedo en el cristal sin querer, la lluvia, saliva, polvo... La verdad es que puede llegar a ser un poco incómodo llevarlas debido al trabajo que supone tener que limpiarlas constantemente. Aun así, a veces las limpiamos y no quedan del todo limpias. Por ello, en este artículo te explicamos cómo dejarlas impecables en un abrir y cerrar de ojos.
En concreto, se trata de un vídeo compartido por Óptica Ocelo Visión en sus redes sociales, en el cual comentan los métodos de limpieza de las gafas. En relación con la microfibra, destacaron que solo la recomiendan "para envolver los cristales y guardarlos en el estuche, para nada más", mientras que, sobre los líquidos limpiadores, indicaron que son útiles "solo cuando estás fuera de casa y necesitas salir del paso".
Por lo tanto, el truco que recomienda la óptica para limpiar eficazmente las gafas es el uso de detergente para vajilla. Con una pequeña cantidad en los dedos, solo hay que hacer espuma y frotar suavemente los cristales bajo el agua, para luego secarlos de forma adecuada. "El pañuelo con el que te suenas los mocos", indican, es perfecto para evitar arañazos en los cristales.
A su vez, mencionaron que los bordes de los cristales también requieren cuidado, pero su solución está en manos de los profesionales. "Vas a la óptica, le dices: 'Por favor, señor óptico, límpieme las lentes', y nosotros retiramos el cristal, limpiamos todo el borde y la parte interna, eliminamos toda la grasa y te quedan impecables de nuevo", concluyó.
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- ¿Cuáles son los bolets comestibles más frecuentes en Catalunya?
- Un sindicato de Mossos denuncian que la comisaría de Les Borges Blanques es un 'secador' de marihuana