Ayuda al medio ambiente
No tires tu tarjeta de crédito: así puedes darle una segunda vida de forma original
El PVC con el que están hechas no es biodegradable y quemarlo es perjudicial para la salud y el medio ambiente
VÍDEO | Cómo eliminar las canas y recuperar tu color original en solo 3 días
No tires la bolita de tu desodorante roll-on: úsala para esto
Pedro G. Cuesta
Las tarjetas de crédito, así como otras muchas de fidelización de supermercados, gimnasios o, incluso, de las redes de transporte de las principales ciudades españolas, están hechas de PVC (policloruro de vinilo), que es un tipo de plástico duradero, resistente, flexible y, sobre todo, fácil de imprimir.
Sin embargo, es un material no biodegradable, es decir, que persiste en el medio ambiente durante muchos años. Lo cual contribuye de forma negativa en la acumulación de residuos plásticos en vertederos y océanos.
Quemarlo tampoco es una buena opción: cuando se quema PVC, este libera gases tóxicos como cloruro de hidrógeno y dioxinas, que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
Reciclaje complicado
Por tanto, es un material difícil de reciclar debido, también, a la presencia de aditivos y la complejidad del proceso de reciclaje.
Debido a esta toxicidad para el medio ambiente, es bueno que, una vez caducada la tarjeta o cuando ya no la necesitemos más, podamos reutilizarla.
Para ello, lo primero es quitar y destruir el chip que lleva, porque posee información que puede ser copiada.
Ideas para reutilizarlas
Aquí tienes algunas ideas para reutilizar el plástico de las tarjetas de crédito:
- Púas para guitarra: las tarjetas de PVC pueden recortarse fácilmente en forma de púa para guitarra. Son duraderas y funcionan bien para tocar.
- Etiquetas para plantas o punto de libro: recorta el plástico en cuadrados o tiras y utiliza un marcador permanente para escribir el nombre de las plantas. También se puede decorar y usar como marcapáginas.
- Raspadores: las tarjetas de crédito pueden utilizarse como raspadores para limpiar superficies, quitar pegatinas o eliminar restos de pintura.
- Herramientas para manualidades: pueden utilizarse como herramientas para extender pegamento, arcilla o pinturas en proyectos de manualidades.
- Plantillas y patrones: puedes recortar formas y utilizarlas como plantillas para dibujar o pintar.
- Organizador de cables: perfora la tarjeta y úsala para mantener tus cables sujetos, organizados y desenredados.
- Llaveros: recorta las tarjetas en formas decorativas y agrégales un agujero para usar como llavero.
- Colgadores de joyas: puedes crear pequeños colgadores para pendientes o collares al hacerles agujeros.
- Protección para muebles: coloca las tarjetas debajo de las patas de los muebles para evitar rayar el suelo.
- Regletas de medida: marca medidas en centímetros en las tarjetas y llévalas en el monedero o bolso como pequeñas regletas. Para mayor seguridad, conviene que no lleve el chip ni se pueda distinguir el número de la tarjeta.
