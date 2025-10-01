No tires tu tarjeta de crédito: así puedes darle una segunda vida de forma original

Las tarjetas de crédito, así como otras muchas de fidelización de supermercados, gimnasios o, incluso, de las redes de transporte de las principales ciudades españolas, están hechas de PVC (policloruro de vinilo), que es un tipo de plástico duradero, resistente, flexible y, sobre todo, fácil de imprimir.

Sin embargo, es un material no biodegradable, es decir, que persiste en el medio ambiente durante muchos años. Lo cual contribuye de forma negativa en la acumulación de residuos plásticos en vertederos y océanos.

Quemarlo tampoco es una buena opción: cuando se quema PVC, este libera gases tóxicos como cloruro de hidrógeno y dioxinas, que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

Reciclaje complicado

Por tanto, es un material difícil de reciclar debido, también, a la presencia de aditivos y la complejidad del proceso de reciclaje.

Debido a esta toxicidad para el medio ambiente, es bueno que, una vez caducada la tarjeta o cuando ya no la necesitemos más, podamos reutilizarla.

Para ello, lo primero es quitar y destruir el chip que lleva, porque posee información que puede ser copiada.

Ideas para reutilizarlas

Aquí tienes algunas ideas para reutilizar el plástico de las tarjetas de crédito: