El horóscopo de mañana, jueves 2 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 2 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Las actividades en grupo se verán favorecidas. Se sentirá muy comunicativo, pero procure no hacer confidencias de las que se pudiera arrepentir. Soplarán buenos vientos en sus relaciones afectivas. Ganará en un juego de azar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No deje que un allegado le utilice y se aproveche de usted. Procure no crear precedentes, que luego le costaría cortar. Buenos momentos en su vida familiar. No lo piense dos veces y acepte una invitación que le permitirá pasar momentos muy agradables.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una idea profesional conseguirá absorberle por completo. Su intuición le permitirá grandes y satisfactorios avances. Luego necesitará distraerse, pero huya de los excesos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy conseguirá dar un empujón importante a su trabajo. Si tiene hijos quizás surjan discrepancias con su pareja relacionadas con su educación. Trate de no ser negativo y comprenda sus puntos de vista. Salir con ella por la noche aplacará la tensión.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Alguien le hará una confidencia que puede resultarle muy útil. Su habilidad manual estará en su punto más alto, lo que le llevará a realizar sin problemas arreglos caseros muy necesarios. Procure no perder los estribos con un niño.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Alguien de su familia expondrá una buena idea que no debe desestimar. Una reunión con amigos resultará aburrida y hasta es posible que surja un enfrentamiento. El día pasará sin pena ni gloria pese a sus esfuerzos para que no sea así.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque su pareja y usted compartan algunas horas del día con amigos de su intimidad, lo pasarán mejor solos. Hoy el acento estará puesto en el amor, que le hará vivir momentos inolvidables.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se imponga más tareas de las que puede hacer o no quedará satisfecho de su labor. Un compromiso le forzará a gastos extra con los que no había contado, pero merecerán la pena. La relación con su pareja será excelente.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Gozará de un excelente estado de ánimo, que contagiará a los demás. Su capacidad para ver el lado bueno de las cosas le proporcionará múltiples satisfacciones. Acaso surja una situación delicada con un amigo, pero gracias a su buen tacto sabrá darle solución sin mayores problemas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Quizás el ambiente de su hogar no sea tan apacible como desea. Ármese de paciencia y procure capear el temporal. A última hora tendrá ocasión de resarcirse. Lo mejor del día le vendrá a través de la amistad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La comunicación con sus amigos será excelente. Una persona de su entorno le abrirá los ojos sobre algo en lo que está equivocado. Su interés por la cultura le proporcionará muchas satisfacciones.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tendrá posibilidad de reanudar una vieja amistad. Día favorable para compras si se centra en lo que realmente necesita y no se deja llevar por la fantasía. Su pareja sabrá crear el clima necesario para que de rienda suelta a sus sentimientos.