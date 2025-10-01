El truco del desodorante 'roll-on' para las rozaduras de los zapatos

Con la llegada del otoño, es momento de dejar atrás las sandalias y chanclas y empezar a lucir zapatos cerrados o zapatillas deportivas aún sin calcetines.

Y como todo cambio de calzado, puede provocarnos rozaduras que harán que se nos quiten las ganas de llevarlas o que recurramos a envolvernos los pies con tiritas o esparadrapos para evitar el dolor.

El hecho de llevar calzado sin calcetines puede provocar ampollas, rozaduras y heridas, sobre todo los primeros días de usarlas después del verano o cuando son nuevas. Es por ello por lo que algunas veces tenemos que optar por ponernos calcetines, aunque aún haga calor para ello.

Solución contra el dolor

Por este motivo, cada vez van saliendo más tiritas, parches o cremas antiampollas que ayudan a combatir las temidas rozaduras de las sandalias. Y una vez más, la plataforma de moda TikTok también nos presenta la solución: un truco que podemos utilizar para evitar el dolor de este cambio de calzado, con un producto que tendrás por casa o que puedes obtener fácilmente -y muy barato- en cualquier supermercado.

El método consiste en aplicar desodorante en formato 'roll-on' en el zapato, en la zona que entra en contacto con la piel donde se produce la rozadura, para que se ablande a que no tengan un impacto tan directo en la dermis. Este producto hará que el calzado se ablande y no roce ni haga heridas.

Recurso portátil

Conviene elegir la medida 'mini' de desodorante, para poder llevarlo en el bolso en caso de que te estés dando cuenta de que vas a tener una rozadura y no estés en casa o no tengas tiempo o puedas comprar un desodorante.

Pero cualquier marca sirve.