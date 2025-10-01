Esto es en lo que tienes que fijarte cuando compras un aguacate, según un frutero

Las frutas y verduras son fundamentales en nuestra alimentación, ya que proporcionan nutrientes esenciales y vitaminas que son clave para un funcionamiento adecuado del cuerpo.

Uno de los alimentos más populares en los últimos tiempos es el aguacate, que se puede disfrutar de muchas formas: en tostadas, ensaladas, cremas...

Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, para muchas personas resulta difícil encontrar el punto perfecto de maduración.

Al abrirlo, es común que esté aún demasiado duro o, por el contrario, ya esté pasado y con manchas negras.

Fíjate en esto

Esta situación es frecuente, pero Raúl Cardaba, un frutero que comparte en TikTok consejos sobre los productos de su tienda y las mejores opciones de temporada, ha revelado un truco para evitar que se desperdicie este alimento.

Cardaba explica cómo detectar si un aguacate está en mal estado antes de abrirlo, incluso si aparentemente está en perfectas condiciones.

Según él, "al tocarlo suavemente, se puede notar cómo la piel se despega de la pulpa", lo que indica que "permite que entre oxígeno y provoque que la pulpa se oscurezca".

La piel es la clave

Por el contrario, en un aguacate maduro en su punto, la clave está en que al presionar suavemente la piel, esta debe ceder un poquito, lo que indica que está listo para consumir.

Al abrirlo, el aguacate estará en su mejor estado, en su punto exacto de maduración.

El aguacate es considerado un superalimento, especialmente en regiones tropicales como México.

Este fruto es rico en grasas saludables, fibra, y minerales como sodio, calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio, además de contener vitaminas A, B1, B2, B3, B12, C y D.

Gracias a todas estas propiedades, el aguacate beneficia la salud cardiovascular, además de ser excelente para el cuidado del cabello, la piel y la vista.