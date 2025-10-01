¿Por qué el pelo se vuelve blanco? La ciencia te desvela la verdadera causa

Las inevitables canas son uno de los síntomas más temidos y más visuales de envejecimiento y suelen aparecer alrededor de los 30 años. La apariencia blanquecina de los cabellos constituye una gran incógnita para los científicos, quienes han querido abordar esa cuestión mediante un estudio con ratones.

Una investigación realizada por científicos de la New York University Grossman School of Medicine, y publicada en la edición online del diario 'Nature', determina que las responsables son las células madre de melanocitos (McSC), situadas en nuestra piel.

En constante movimiento 'reversible'

Las McSC se transforman en otras células llamadas melanocitos, las cuales son las encargadas de producir un pigmento melanina, primordial para la coloración de pelo y piel. Según determina el estudio, estas fallan antes que otro tipo de células madre adultas, lo que provoca "un envejecimiento del cabello en la mayoría de humanos y ratones".

Dichos átomos se encuentran situadas en los folículos pilosos, que son los huecos que se encuentran en la piel a través de los cuales crece el pelo. Cada folículo abarca una concentración de las células madre, las cuales se desplazan por el interior de esta cavidad hasta que en cierto punto se convierten en melanocitos.

El estudio observó que las células madre durante el crecimiento normal del pelo se mueven hacia detrás y hacia delante. Es decir: una vez ya se han transformado en melanocitos, a medida que transitan por los folículos pilosos, son capaces de convertirse otra vez en células madre. Este hecho era totalmente desconocido hasta ahora.

Envejecimiento de la célula

Durante los dos años en los cuales se ha desarrollado el estudio, que se ha llevado a cabo en el centro médico académico Langone Health, perteneciente a la misma universidad encargada de realizar la investigación, los científicos también han observado otro hecho sorprendente. A medida que el ratón envejece y su cabello también lo hace, las células se van moviendo y transformando cada vez menos, hasta que en un momento dado se quedan quietas y se frena la transformación.

Como resultado de este envejecimiento de la célula, se dejan de producir melanocitos y los cabellos crecen cada vez con menos melanina, lo que provoca que el cabello se desarrolle con menos pigmentación y de color blanco.

El pelo sigue creciendo

Además, los investigadores mencionan que la plasticidad de las McSc no está presente en otras células madre, como es el caso de las células del folículo piloso que aumentan el tránsito. El hecho de que no reviertan su estado original de células madre también puede resultar una explicación de por qué aunque el cabello pierda el color sigue creciendo, cuenta el Doctor Qi Sun, uno de los principales investigadores del estudio.

Asimismo, tal y como también menciona el mismo Sun, si el mecanismo de las células en los humanos es similar al de los ratones, se podría tratar del camino correcto para alcanzar una prevención de las canas o incluso una reversión del cabello blanco.