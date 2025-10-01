Nueces negras contra las canas: la receta natural para disimular el pelo blanco

Las canas son una gran preocupación para mucha gente, quienes, con la ayuda de tintes, huyen de la aparición de este signo del envejecimiento provocado por la falta de melanina. No obstante, existen otros remedios caseros que pueden resultar tan económicos como eficientes a la hora de ocultar estos pelos grises y blancos.

Entre estas soluciones se encuentra una alternativa poco conocida, para la cual simplemente necesitas nueces negras y agua.

Preparación de la loción

La elaboración de esta 'receta' requiere ocho nueces negras y un litro de agua. Primero, se llena una olla con el agua y se le echan las nueces, para acto seguido ponerlo a hervir durante unos 25 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, se deja reposar la loción, se cuela y se traspasa a otro recipiente.

Con el producto ya listo, simplemente faltará aplicarlo sobre el cabello, dejarlo actuar una media hora y enjuagarlo. Si se repite este proceso cada dos días, los resultados sobre las canas serán notables a corto plazo.