Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La clave es el color

El botón secreto del aguacate para comprarlo en el mejor momento

Tenemos la costumbre de presionar con los dedos y estropear un sinfín de piezas de este alimento hasta dar con la que más nos gusta

No es un milagro, pero casi: cómo madurar un aguacate en 10 minutos

¿Cómo plantar un aguacate en casa? Pasos y cuidados de la planta

Un aguacate listo para comer.

Un aguacate listo para comer. / Shutterstock

Pedro G. Cuesta

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Comprar un buen aguacate en el supermercado o en el mercado es pura artesanía. Bajo su piel rugosa y poco atractiva, esta fruta tiene muchas propiedades nutricionales y beneficios para la salud. Sin embargo, a simple vista es difícil saber si está verde, en buen estado o demasiado madura. Por eso, sufre un manoseo constante por parte de los consumidores y eso no trae nada bueno. Al contrario. Más allá de una cuestión de higiene, tanto toqueteo echar a perder el alimento, lo que reduce las opciones de dar con una pieza óptima. En cambio, el aguacate tiene un botón secreto para saber si está en su punto. Y no nos referimos al hueso que tiene en su interior. El truco es muy sencillo, está a la vista de todos y no implica sobarlo.

¿Cómo plantar un aguacate en casa? Pasos y cuidados de la planta

¿Cómo plantar un aguacate en casa? Pasos y cuidados de la planta

Encontrar un aguacate digno es como buscar una aguja en un pajar. Además, la culpa es nuestra la mayoría de veces. Porque tenemos por costumbre palpar con los dedos un sinfín de piezas hasta dar con la que más nos gusta. Craso error, eso solo merma la pulpa de la fruta. Porque apretarla un poco tiene un pase, pero piensa que, como tú, la presionan —y no levemente, sino con poco tacto— decenas de personas al día.

¿El resultado? Un montón de aguacates maltrechos y magullados que nadie quiere ni compra. Además, la ventana de tiempo en la que esta fruta está perfecta para comerse es muy corta, con lo que todo ello se traduce en un despilfarro alimentario.

El rabillo y los colores que esconde

El botón secreto que tiene este alimento para saber si está en óptimas condiciones es su rabillo, o pedúnculo, y en el color que tiene la pulpa al retirarlo. Si al sacarlo vemos que el aguacate está verde, todavía es pronto para comerlo. Si está amarillo, entonces está en su punto. Por contra, si el color es marrón, la fruta ya está pasada.

Este consejo es casi incontestable. Compruébalo tu mismo. Cuando el color que se esconde en el apéndice es verde, a poder ser tirando a amarillento, verás que la textura del aguacate es cremosa y uniforme.

Solo hay un (pequeño) qué. Algunos expertos afirman que sacar el rabillo puede contaminar el alimento. Concretamente, puede suponer la puerta de entrada de bacterias. Pero, entre eso y comprar uno magreado por decenas de personas y abollado, ¿qué prefieres? Así que ya sabes. Deja de 'maltratar' a los pobres aguacates y sal de dudas destapando su botón.

Noticias relacionadas y más

Si ya has hecho la compra y has comprado aguacates verdes, no desesperes. No es un milagro, pero casi: con este otro truco cómo madurar esta rica fruta en 10 minutos.

TEMAS

  1. Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
  2. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  3. Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
  4. Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
  5. “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
  6. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  7. ¿Cuáles son los bolets comestibles más frecuentes en Catalunya?
  8. Un sindicato de Mossos denuncian que la comisaría de Les Borges Blanques es un 'secador' de marihuana

Mamarazzis: Telma Ortiz y Sharon Corr, expareja de Robert Gavin, se conocían desde 2024 - T5E5

Mamarazzis: Telma Ortiz y Sharon Corr, expareja de Robert Gavin, se conocían desde 2024 - T5E5

Seis claves para entender el cierre de Gobierno en EEUU: despidos y problemas para viajeros

Seis claves para entender el cierre de Gobierno en EEUU: despidos y problemas para viajeros

Nou Barris alerta de la falta de médicos en la zona más pobre de Barcelona: "Aquí no podemos permitirnos una mutua"

Nou Barris alerta de la falta de médicos en la zona más pobre de Barcelona: "Aquí no podemos permitirnos una mutua"

El botón secreto del aguacate para comprarlo en el mejor momento

El botón secreto del aguacate para comprarlo en el mejor momento

La ministra Robles defiende en Barcelona el aumento del gasto militar

La ministra Robles defiende en Barcelona el aumento del gasto militar

La UE, más cerca de utilizar activos rusos congelados para financiar el apoyo a Ucrania

La UE, más cerca de utilizar activos rusos congelados para financiar el apoyo a Ucrania

Nueces negras contra las canas: la receta natural para disimular el pelo blanco

Nueces negras contra las canas: la receta natural para disimular el pelo blanco

¿Por qué el pelo se vuelve blanco? La ciencia te desvela la verdadera causa

¿Por qué el pelo se vuelve blanco? La ciencia te desvela la verdadera causa