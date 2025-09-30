El horóscopo de mañana, miércoles 1 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 1 de octubre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su dinamismo a la hora de enfrentarse a su trabajo le rendirá muy buenos dividendos. En el plano afectivo su gran facilidad para sentirse desairado, ofendido o ignorado dificultará sus relaciones con los demás. Intente ser más positivo y busque un buen modo de relajarse.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Se enfrentará con decisión a los cometidos profesionales que tiene encomendados y conseguirá excelentes logros. Sin embargo, deberá controlar al máximo las compras que haga y el modo en que gasta su dinero. Vida familiar llena de compensaciones.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Deberá luchar contra la apatía, que en su trabajo será una constante, si quiere que no sea vea perjudicado su bolsillo. Sus altibajos de humor y el deseo de que a toda costa se reconozcan sus méritos cargarán de tensión el clima afectivo. Por la noche procure pensar solo en sosegar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Evite distracciones en su trabajo o quizás cometa un grave error, que repercutiría negativamente en su capacidad económica. Gran intensificación de su vida social y relaciones sentimentales que podrían calificarse de tumultuosas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su capacidad de juicio en asuntos económicos será notoria y le empujará a tomar acertadas e importantes decisiones. Surgirán ciertas vacilaciones en su vida sentimental, aunque la armonía familiar será total.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Dinero y trabajo marcharán hoy por muy buenos caminos, lo que acentuará su optimismo. En aras de una mejoría de sus relaciones afectivas procure mostrarse menos exigente y de talante más conciliador.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Se apuntará excelentes tantos en su trabajo, pero la contrapartida económica quizás no responda a sus expectativas. Alguna tormentilla en el ámbito familiar y cordialidad en el amistoso. Huya de los excesos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Iniciativa y ambición determinarán su éxito profesional, con perspectivas ciertas de mejora en sus ingresos. Si canaliza su temperamento habrá más tranquilidad en sus relaciones afectivas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No se asuste por la necesidad de cambios drásticos en su trabajo, ya que su economía saldrá de ellos muy reforzada. Tintes románticos flotando en su horizonte sentimental. Disfrutará de unas buenas relaciones amistosas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Habrá notables tensiones en su entorno laboral, aunque no afectarán en absoluto a su bolsillo. Su vida sentimental enderezará rumbo y podrá disfrutar de un cálido clima de entendimiento. Procure hacer ejercicio como válvula de escape a la tensión nerviosa acumulada.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su lucidez mental estará en grado máximo, lo que le facultará para tomar decisiones lógicas y sensatas en su trabajo. Si no intenta imponer su criterio a toda costa los ambientes familiar y amistoso serán gratos y distendidos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Lo positivo y lo negativo alternarán estos días en su desempeño laboral, debiendo prestar atención especial al aspecto económico porque podría desfasarse con facilidad. Buenas perspectivas en el plano afectivo y tranquilidad en el familiar.