¿Te llamas Marc? Barcelona quiere conseguir un récord Guinness

Todo empezó como una apuesta. Y es que hace pocas semanas, cuando el integrador social y vecino de Quart (Girona) Marc Cortés tomaba una cerveza con unos amigos, le desafiaron a organizar un encuentro de Marcs: “Me explicaron, como anécdota, que habían participado en un encuentro de Jorges en Madrid, yo pensé que conocía a bastantes chicos que se llamaban Marc y ellos me contestaron que no creían que pudiéramos superarlos" (llegaron a los sesenta Jorges), recuerda.

Sin pensárselo dos veces y con la adrenalina del momento, decidió crear un grupo de WhatsApp (bautizado como Marcs Attacks) con los contactos que tenía en la agenda que se llamaban como él. Cada Marc añadía a sus contactos, hasta que, de la noche a la mañana, ya eran más de 200. “Al principio solo había gente de Girona, pero de repente había Marcs de Barcelona, Tarragona y Lleida”, explica Cortés, artífice de la iniciativa, que lidera el encuentro junto con el barcelonés Marc Leal.

Entonces, se propusieron intentar batir un Récord Guinness (el de la reunión más grande de personas con el mismo nombre) con el encuentro de Marcs "más grande de la historia". El actual récord lo ostenta Bosnia y Herzegovina, que el 30 de julio de 2017 consiguió reunir a 2.325 personas que se llamaban Iván.

De momento, en el grupo de WhatsApp (de hecho tienen cinco porque en uno no caben todos) ya son más de 4.500 Marcs, que también están en contacto a través de Instagram. Allí se saludan, se dejan ilusionar por la iniciativa y preparan el encuentro, que será el próximo sábado 25 de abril (una fecha que no es fruto de la casualidad sino que es cuando se celebra Sant Marc). De momento, tienen claro que será en Barcelona "para facilitar el acceso a todos", aunque todavía no tienen claro el lugar: "Hemos pensado en el Estadi Olímpic o Montmeló, pero aún no hay nada cerrado", asegura.

Eso sí: quieren que sea una jornada al aire libre con actividades durante todo el día. "Contaremos con la actuación de 100 Marcs castellers, algunos de los Marrecs de Salt pero también de collas de toda Catalunya, también se ha formado un grupo de diablos, otro de charangas y otro de sardanas, además de food trucks y actividades infantiles porque el encuentro está abierto a todos, desde bebés hasta personas mayores", subraya. Y es que otro de los objetivos es "poner a Catalunya en el mapa de los Récords Guinness".

Certificar el récord ante notario

Cuando tuvieron claro que podían optar a batir un Récord Guinness, se pusieron en contacto con la organización. "Tenemos que presentar el DNI de todos los participantes, contar con la presencia de un notario para que lo certifique y permanecer cinco minutos enteros todos juntos, además de hacer fotografías y vídeos para poderlo demostrar", explica. El notario "obviamente se llamará Marc".

De momento, intentan hacer llegar la iniciativa a "Marcs famosos", como Marc Gasol o Marc Márquez.

Red de colaboración

Todos los miembros intentan aportar su granito de arena a la iniciativa. "Todo el mundo está muy motivado y hay mucha hermandad, a media mañana ya me quedo sin batería en el móvil de los mensajes que recibimos, todos se ofrecen a ayudar desde sus profesiones, hay gente que es diseñador gráfico y quiere ayudar a hacer las camisetas, productores de sonido o quien tiene una imprenta", explica.