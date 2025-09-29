El experto en viajes Pablo Calleja, sorprendido con los precios de los hoteles en España: "246 euros y parece la 'pensión Loli'"

"¿Alguien me puede explicar qué está pasando con los precios en España?". Es la pregunta que se hace un experto en viajes en su perfil de TikTok, @tailandaexperiences, donde cuenta con casi 42.000 seguidores y más de 52.000 seguidores en Instagram a mediados de septiembre.

El propietario de la cuenta, Pablo Calleja, es un español que vive en Tailandia, y cuenta su experiencia al querer reservar un hotel en España: "Le quiero hacer un regalo a mi padre, una noche especial en un hotel de, por ejemplo, Toledo, porque es su cumpleaños".

"¿Qué es esto?"

A Calleja se le ha ocurrido mirar en una página web donde acostumbra a mirar hoteles en Tailandia, país en el que reside, y se ha sorprendido con los precios: "¿Qué es esto? No bajan de los 200 euros...".

El experto en viajes señala un alojamiento de tres estrellas por 229 euros la noche y otro aún más caro: "Vale 246 euros la noche y parece la 'pensión Loli'", bromea.

La comparación entre España y Tailandia

"¿Nos hemos vuelto locos? ¿Sabéis lo que se hace con 50 euros por Tailandia?", dice Calleja.

El experto hace la comparativa de precios con los hoteles de tres estrellas en Toledo con algunos 'resorts' que muestra en el vídeo, de gran tamaño, con piscina y de cinco estrellas, por 41 euros la noche: "He estado en este hotel hace poquito, en un pedazo de habitación frente al mar por este precio... nos hemos vuelto locos con los precios en los alojamientos en España... flipo", concluye.