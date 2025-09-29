El horóscopo de mañana, martes 30 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 30 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

A través del trabajo conseguirá beneficios económicos y nuevas oportunidades profesionales. Su claridad de juicio estará en cotas muy altas por lo que acertará en cuantas decisiones tome. Procure mostrarse más comprensivo con el modo de ser de alguien que le interesa de forma muy especial.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las relaciones con las personas de su entorno laboral serán buenas. No será momento apropiado para mezclar dinero y amistad. Surgirán tensiones en el plano familiar, pero se disiparán antes de que acabe el día.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No titubee en sus objetivos profesionales y mucho menos tenga en cuenta opiniones contrarias a la suya. Sus facultades creativas estarán en buen momento y aumentará su autoconfianza. La noche será propicia al romanticismo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un tema profesional, que ya había descartado, resurgirá de nuevo de modo muy positivo. Si trabaja por su cuenta acaso reciba una oferta muy ventajosa. Encontrará solución a un problema familiar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure ser conservador en su trabajo y no corra riesgos innecesarios. Alguien con quien contaba en el plano amistoso le fallará. No haga un mundo de ello y trate de divertirse. Familiar y sentimentalmente el día será rico en buenos momentos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su confianza en sus posibilidades profesionales aumenta, pero guárdesela para usted mismo si no quiere pecar de presuntuoso. Una de cal y otra de arena en el plano familiar, pero en el amistoso se encontrará como pez en el agua.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Sea práctico a la hora de decantarse por un proyecto profesional y analice friamente su viabilidad. Preste más atención a sus cuentas o podría llevarse una sorpresa desagradable. Su pareja se mostrará irritable y con ganas de pelea.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un proyecto de carácter económico estará sujeto a demasiadas condiciones, por lo que quizás sea más rentable desistir. Excelente momento tanto para el amor como para los viajes. Su afición a la buena mesa podría causarle problemas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En asuntos de negocios no será oro todo lo que reluzca, por lo que deberá andarse con cuidado. Su vida social será intensa y le dará ocasión de conocer personas que pueden serle muy útiles. Su estado de ánimo será excelente.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su agilidad mental le permitirá conseguir buenos logros, tanto en lo profesional como en lo económico. Recibirá noticias de un familiar, que vive lejos, que le intranquilizarán. En el plano amistoso predominará el buen humor.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aumentarán sus responsabilidades profesionales y con ello sus perspectivas económicas. En el plano amistoso puede haber resentimiento. Buenas relaciones familiares. Surgirá algo que afianzará las relaciones con su pareja.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No pretenda correr demasiado en un asunto profesional si su deseo es que llegue a buen fin. No eche en saco roto una observación razonable de un familiar. No se deje presionar por un amigo. Su vida sentimental será rica en emociones.