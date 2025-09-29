El arte de la brasa elevada a experiencia gastronómica

Ubicado dentro de Torre Melina Gran Meliá, Erre se presenta como un destino gastronómico independiente que ofrece una experiencia diferente.

Su enclave privilegiado —rodeado de naturaleza y al mismo tiempo conectado con el ritmo urbano—, junto con la propuesta de maridajes singulares y menús diseñados para grupos reducidos, consolidan a Erre como un lugar de referencia para quienes buscan exclusividad sin artificios.

Erre & Urrechu. / d.r.

El fuego como lenguaje

“Erre” en euskera significa quemar, por ello el fuego como hilo conductor, como elemento ancestral que transforma la materia prima y potencia su esencia. Desde la madera de encina que marca la carne en su punto exacto hasta la madera de naranjo para los vegetales o la de olivo para los pescados, todo en Erre encierra una técnica precisa y un respeto absoluto por el producto.

La propuesta gastronómica del restaurante lleva al comensal por un recorrido de texturas, aromas y contrastes. De la frescura de un tartar de tomate con aguacate a la parrilla y queso payoyo, a piezas nobles como la chuleta de solomillo con parmentier y chalotas al Costers de Pobleda.

Erre & Urrechu. / d.r.

Cada pase dialoga con una cuidada selección de vinos, con especial protagonismo de etiquetas del Priorat que refuerzan la conexión cocina-territorio-tradición.

Detrás de Erre se encuentra la visión del chef vasco Íñigo Urrechu, uno de los cocineros más reconocidos de España y pionero en acercar la alta gastronomía al gran público. Con una trayectoria que aúna excelencia técnica y cercanía humana, Urrechu ejerce como chef advisor del restaurante, marcando las líneas maestras del concepto y transmitiendo a su equipo una filosofía clara: la cocina debe emocionar tanto como alimentar.

Su sello está presente en cada detalle: desde la elección de proveedores hasta el diseño del menú, que sea adaptable a cada región, pasando por la obsesión por la brasa como máximo exponente para realzar el sabor auténtico de cada ingrediente. Esa idea impregna la atmósfera de Erre, donde cada plato busca despertar recuerdos y generar momentos memorables. Más que un restaurante, Erre Barcelona es una forma de celebrar la vida alrededor de la mesa. Su cocina es honesta y sofisticada al mismo tiempo: un homenaje al fuego, al territorio y a la memoria colectiva de quienes entienden que comer bien es también una manera de viajar.

Mail de Reservas:

restaurantes.torre.melina@melia.com

Teléfono: 933 64 40 40