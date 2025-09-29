El arte de la brasa elevada a experiencia gastronómica
Entre jardines centenarios y con una propuesta gastronómica única, el restaurante Erre & Urrechu Barcelona ha nacido para redefinir el concepto de la cocina a las brasas en la capital catalana.
Bego Contreras.
Ubicado dentro de Torre Melina Gran Meliá, Erre se presenta como un destino gastronómico independiente que ofrece una experiencia diferente.
Su enclave privilegiado —rodeado de naturaleza y al mismo tiempo conectado con el ritmo urbano—, junto con la propuesta de maridajes singulares y menús diseñados para grupos reducidos, consolidan a Erre como un lugar de referencia para quienes buscan exclusividad sin artificios.
El fuego como lenguaje
“Erre” en euskera significa quemar, por ello el fuego como hilo conductor, como elemento ancestral que transforma la materia prima y potencia su esencia. Desde la madera de encina que marca la carne en su punto exacto hasta la madera de naranjo para los vegetales o la de olivo para los pescados, todo en Erre encierra una técnica precisa y un respeto absoluto por el producto.
La propuesta gastronómica del restaurante lleva al comensal por un recorrido de texturas, aromas y contrastes. De la frescura de un tartar de tomate con aguacate a la parrilla y queso payoyo, a piezas nobles como la chuleta de solomillo con parmentier y chalotas al Costers de Pobleda.
Cada pase dialoga con una cuidada selección de vinos, con especial protagonismo de etiquetas del Priorat que refuerzan la conexión cocina-territorio-tradición.
Detrás de Erre se encuentra la visión del chef vasco Íñigo Urrechu, uno de los cocineros más reconocidos de España y pionero en acercar la alta gastronomía al gran público. Con una trayectoria que aúna excelencia técnica y cercanía humana, Urrechu ejerce como chef advisor del restaurante, marcando las líneas maestras del concepto y transmitiendo a su equipo una filosofía clara: la cocina debe emocionar tanto como alimentar.
Su sello está presente en cada detalle: desde la elección de proveedores hasta el diseño del menú, que sea adaptable a cada región, pasando por la obsesión por la brasa como máximo exponente para realzar el sabor auténtico de cada ingrediente. Esa idea impregna la atmósfera de Erre, donde cada plato busca despertar recuerdos y generar momentos memorables. Más que un restaurante, Erre Barcelona es una forma de celebrar la vida alrededor de la mesa. Su cocina es honesta y sofisticada al mismo tiempo: un homenaje al fuego, al territorio y a la memoria colectiva de quienes entienden que comer bien es también una manera de viajar.
Mail de Reservas:
restaurantes.torre.melina@melia.com
Teléfono: 933 64 40 40
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- ¿Cuáles son los bolets comestibles más frecuentes en Catalunya?
- Un sindicato de Mossos denuncian que la comisaría de Les Borges Blanques es un 'secador' de marihuana