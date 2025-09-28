Pellicer, la colección que rinde homenaje a tres generaciones de tradición familiar

La nueva colección Pellicer ha nacido bajo el lema “honrar un legado significa crear un nuevo futuro para él”. La esencia de Etnia Barcelona, fundada en 2001, surgió hace tres generaciones con el trabajo que comenzó en 1924 Fulgencio Ramo en una pequeña fábrica del barrio del Poble-sec y que ayudó a construir un relato lleno de pasión, aprendizaje y perseverancia que continuaron su hija Carme Ramo y su yerno, Josep Pellicer y posteriormente, su nieto, David Pellicer, fundador de la actual Etnia Barcelona.

Puig, Milà, Ors, Riquer o Verdaguer son algunos de los modelos de la colección Pellicer que busca honrar sus orígenes. Tanto la ciudad de Barcelona como las figuras célebres de la vida social y cultural de finales del siglo XIX han sido una fuente de inspiración para las formas y colores de su colección. La calidad es uno de los pilares sobre los que se asienta la compañía. Esta razón los ha llevado a la determinación de trabajar únicamente con proveedores europeos y materiales de primera categoría. El titanio, presente en sus modelos, representa la excelencia en la fabricación de gafas ofreciendo ligereza, gran comodidad y una larga vida útil.

El legado de la familia Pellicer / .

Las monturas están fabricadas con acetato natural, un material que proviene del algodón y de la madera que se caracteriza por su comodidad y maleabilidad. Las lentes minerales utilizadas en las colecciones de sol están elaboradas con vidrio óptico de alta pureza y encarnan la cumbre de la excelencia italiana con la búsqueda de la innovación tecnológica. Todas incorporan la tecnología HD Colors, que intensifica los colores primarios garantizando una visión más nítida y una mejor experencia visual. A ello se suman filtros polarizados y fotocromáticos, así como tratamientos avanzados —hidrofóbico, antirreflejante, oleofóbico y anti-rayado— que garantizan durabilidad, confort y protección ocular. Cada modelo pasa por un riguroso proceso de supervisión, de principio a fin, hasta alcanzar los estándares de excelencia que han acompañado a la familia Pellicer durante tres generaciones.

El arte de ver el mundo a todo color

Etnia Barcelona es una compañía con más de 650 empleados, su sede central se encuentra en Barcelona y cuenta con oficinas subsidiarias en Miami, Vancouver y Hong Kong. Con presencia en más de 50 países y 15.000 puntos de venta en todo el mundo, sus mercados clave incluyen Francia, Estados Unidos, España, Alemania e Italia. Sin embargo, pese a su expansión internacional, la marca mantiene un anclaje inquebrantable en Barcelona, ciudad que encarna los valores que inspiran cada colección: diseño, creatividad e innovación.

Pero si hay un rasgo que distingue a Etnia Barcelona en un sector dominado tradicionalmente por la sobriedad, es su apuesta radical por el color. Para la marca, el color es mucho más que estética, es una forma de entender la vida, una actitud que transmite optimismo, libertad y creatividad. Con más de 500 referencias cromáticas propias, es la firma del sector con mayor número de combinaciones exclusivas. Cada colección se convierte en un estudio de la interacción entre tonos, texturas y materiales, en diálogo constante con las tendencias artísticas y culturales. Esta visión ha permitido a la empresa catalana redefinir las reglas del sector.

Bocetos Pellicer de Etnia Barcelona / .

Una mirada diferente

Desde sus inicios, Etnia Barcelona ha concebido las gafas como un vehículo de expresión cultural. Esto los ha llevado a realizar colaboraciones con figuras icónicas de diferentes disciplinas artísticas como con el fotógrafo Steve McCurry, que inmortalizó la colección Wild Love in Africa; el japonés Nobuyoshi Araki, que aportó su mirada irreverente a Paris-Tokio; o Yves Klein Archives, con quienes se dio vida a una colección teñida con el mítico International Klein Blue. El arte se respira en cada esquina de su flagship store de Etnia Barcelona. Ubicado en el corazón del barrio de El Born, frente a la Basílica de Santa María del Mar, su tienda insignia se inauguró en 2017 en un edificio de 950 m2 y siete plantas, convirtiéndose en un espacio experiencial donde el visitante puede sumergirse en el universo de la marca. Diseñada por el interiorista Lázaro Rosa Violan, la flagship combina elementos originales —bóvedas, columnas de hierro forjado, suelos de baldosa— con toques contemporáneos como mármol, luz natural y una paleta cromática vibrante. El recorrido por sus diferentes plantas revela no solo las colecciones de gafas, sino también la historia de la familia Pellicer y el vínculo de la marca con el arte y la ciudad.

Pellicer de Etnia Barcelona / .

Etnia Barcelona se ha consolidado como una marca que invita a ver el mundo de otra manera. A través del color, del arte, de la herencia familiar y de un respeto absoluto por la calidad, ha convertido un objeto cotidiano en un símbolo de identidad personal. Su historia es el ejemplo de cómo una tradición nacida en un pequeño taller del Poble-sec puede transformarse en una marca global sin renunciar a sus raíces. Todas las colecciones de Etnia Barcelona reflejan la experiencia de tres generaciones, la esencia de Barcelona y una visión que concibe el diseño como una expresión de creatividad y libertad.