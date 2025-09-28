Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El kéfir es el yogur más saludable: la ciencia confirma que tiene muchos beneficios para la salud

Aurelio Rojas cuenta los beneficios de tomar kéfir en ayunas

Aurelio Rojas cuenta los beneficios de tomar kéfir en ayunas / ED

Helena Ros

El kéfir se ha convertido en uno de los alimentos de moda y está presente en la nevera de muchos hogares. Su popularidad se debe a los múltiples beneficios que aporta a la salud, especialmente en el ámbito cardiovascular.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por investigar sobre la salud del corazón, ha explicado las mejoras que este alimento puede proporcionar a quienes lo consumen de manera habitual.

Beneficios de tomar kéfir

Este alimento tiene una serie de beneficios que señala el doctor Rojas, pero no es aconsejable para todos los consumidores:

  • Mejora la microflora intestinal
  • Reduce la inflamación
  • Refuerza el sistema inmune
  • Bajo en lactosa
  • Mejora la absorción de nutrientes
  • Control del colesterol
  • Mejora la tensión arterial
  • Pérdida de peso
  • Mejora la función cardíaca
  • Proteínas de alta calidad
  • Mejora el estado de ánimo
  • Mejora el estado de la piel
  • Ayuda a dormir mejor

Aunque no es un alimento apto para todas las personas, ya que puede provocar diarrea o gases en persona con intolerancia a la lactosa y no está recomendado para personas inmunodeprimidas sin supervisión médica.

¿Es mejor el kéfir o el yogur?

Una de las principales diferencias entre el kéfir y el yogur está en su proceso de fermentación y en los microorganismos que intervienen.

El yogur se elabora únicamente a partir de bacterias que fermentan el ácido lácteo, cuajan las proteínas de la leche y le dan la textura cremosa. En cambio, el kéfir combina bacterias y levaduras que se convierten en un único organismo.

El cardiólogo asegura que es más recomendable por la "diversidad de probióticos", ya que puede contener hasta 50 cepas de diferentes bacterias y levaduras lo que lo convierte en un alimento muy completo.

"No sabemos si el kéfir puede alargar la vida, pero todo apunta a que puede ayudarte a vivir mejor", explica el especialista.

Cantidad ideal

El especialista aconseja consumirlo en momentos estratégicos del día: "si lo tomas por la mañana junto a fruta fresca rica en vitamina C, como el kiwi, fresas o arándanos, aumentas la acción de los probióticos, mejora las defensas y disminuyes el cortisol, la hormona del estrés".

La dosis ideal de este producto "un vaso pequeño (150-200 ml) al día, preferiblemente en ayunas o por la mañana" acompañado de una dieta rica en fibra y alimentos reales, lo que potencia sus efectos en la microbiota.

"Un pequeño hábito que puede marcar una gran diferencia en tu energía y en tu corazón", concluye Rojas.

