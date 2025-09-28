El horóscopo de mañana, lunes 29 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 29 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No sea tan drástico a la hora de marcar pautas en su trabajo y no rechace opiniones ajenas solo por el hecho de serlo. Un exceso de confianza en usted mismo puede crearle contratiempos con familiares y amigos. Controle sus gastos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Si no adopta una postura más positiva es muy posible que hoy no salga nada de acuerdo con sus deseos. Trate de sobreponerse y vea las cosas bajo un prisma más optimista. Abusar de la bebida no contribuirá a mejorar su estado de ánimo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Encontrará más de un escollo en su trabajo, que no le será fácil superar sin ayuda, ayuda recibida acaso de quien menos se lo espera. Buenas relaciones amistosas. El entorno familiar será grato y propicio a la intimidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su susceptibilidad estará a flor de piel y un exceso de nerviosismo podría jugarle una mala pasada en su trabajo. Frecuentar a los amigos le proporcionará la evasión que necesita. Por la noche evite acostarse demasiado temprano, pues si lo hace le será difícil conciliar el sueño.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Es muy posible que hoy celebre una importante entrevista de trabajo, en la que deberá huir de cualquier tipo de afectación. En sus relaciones amistosas eluda temas políticos o delicados. No preste oídos a rumores mal intencionados.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sea meticuloso en su trabajo y no se deje dominar por la prisa si quiere acabarlo sin contratiempos. Buenas relaciones familiares. Un compromiso le impedirá llevar a cabo lo que tenía previsto, pero no le pesará.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá que tomar una decisión profesional de gran importancia, que puede repercutir en su futuro. Procure ser más espontáneo en el trato con su pareja y no oculte sus sentimientos. Cuide lo que come pues hay riesgo de intoxicaciones.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Dosifique sus energías y no se comprometa a más de lo que pueda o sentirá los efectos del stress. No es momento oportuno para hacer gastos innecesarios. Aunque le apetezca salir con sus amigos dedique la noche a descansar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No llame la atención a nadie de su entorno laboral sin asegurarse de que lo merece. Acaso no comparta la opinión de un asesor legal, pero no emprenda acción legal alguna sin confirmarla. Su vida social resultará muy gratificante.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Procure eliminar lo supérfluo en su trabajo, pues necesitará todo su tiempo si quiere terminarlo. Si está decidido invertir elija con cuidado la opción más conveniente. Las reuniones con amigos harán aflorar su buen humor.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Quizás tenga dificultades económicas en su negocio, pero será capaz de superarlas. Se prevé una intensificación en su vida social, que puede repercutir de forma positiva en lo económico. En sus relaciones afectivas reinará la tranquilidad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Procure aceptar de buen grado cualquier sugerencia que le hagan en su entorno laboral, aún cuando le contraríe. Extreme su prudencia al conducir. Acaso surja un contratiempo con un familiar que no podrá evitar.