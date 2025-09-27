El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | Emma Vilarasau, amor per la llengua
Amor por una lengua, por una cultura y por una manera de hacer: las de Emma Vilarasau como pregonera de las fiestas de la Mercè de Barcelona. En contraste, testigos bestiales que odian la lengua catalana.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
