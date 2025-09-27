Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pódcast de EL PERIÓDICO | Emma Vilarasau, amor per la llengua

Emma Vilarasau, pregonera de la Mercè, da comienzo a la fiesta

Emma Vilarasau, pregonera de la Mercè, da comienzo a la fiesta / Zowy Voeten

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Amor por una lengua, por una cultura y por una manera de hacer: las de Emma Vilarasau como pregonera de las fiestas de la Mercè de Barcelona. En contraste, testigos bestiales que odian la lengua catalana.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

