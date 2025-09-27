El pódcast de EL PERIÓDICO | Emma Vilarasau, amor per la llengua

Amor por una lengua, por una cultura y por una manera de hacer: las de Emma Vilarasau como pregonera de las fiestas de la Mercè de Barcelona. En contraste, testigos bestiales que odian la lengua catalana.

