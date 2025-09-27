"Para todos los gustos": la mejor heladería de Lleida para muchos usuarios de redes

Cuando hablamos de verano, es inevitable relacionarlo con el calor, la playa y los helados. Estos dulces fresquitos son imprescindibles para sobrellevar las altas temperaturas y son muchas las personas que no pueden imaginar un verano sin helados.

Los hay para todos los gustos. Hay quienes prefieren polos, también los que se decantan por los conos o quienes no cambian una tarrina por nada del mundo. En lo que la mayoría coincide es que no hay nada como un helado artesano y su incomparable textura y sabor.

En Catalunya hay algunas heladerías con gran fama, como DelaCrem, de Barcelona, que se ha convertido en una de las más prestigiosas de todo el país. Pero las demás provincias catalanas también esconden varias joyas.

Entre ellas, Lleida. La ciudad tiene diferentes opciones para disfrutar de un buen helado, pero una de ellas tiene un historial de reseñas invicto: no baja de las cinco estrellas en ninguna opinión.

La mejor heladería de Lleida

Se trata de Gustus, una heladería artesanal que ha conquistado la capital ilerdense, elaborando sus productos a través de ingredientes naturales.

"Queremos llevarte en un viaje de sabores que te hagan sentir como si estuvieras paseando por las calles de Italia o Argentina a través de nuestros productos [...]. Gustus viene del latín "degustar", y es por eso que les traemos helados de la más alta calidad", se presentan a través de sus redes sociales.

Según los comentarios de los usuarios, no solo cumple todas las expectativas, sino que las supera: "¡Gustus se merece una estrella Michelin! Para los fanáticos de los buenos helados, no pueden dejar de probar los sabores de esta heladería. Cremosos, con textura... ¡Hay para todos los gustos!", "Helados artesanos buenísimos, nos dejaron probar varios sabores y ¡cada cual más bueno!", "Helados naturales, sin comparación, volveré sin duda... Tan buenos que no me dio tiempo a hacer foto", puede leerse a través de las reseñas de Google.

'Pet friendly' y atención excelente

Además, esta heladería cuenta con varias características que han llamado la atención de los clientes, que las han valorado positivamente. La primera de ellas es que Gustus se describe como un local "pet friendly" (amigos de las mascotas), por lo que admiten la entrada de animales: "Nos dejaron entrar con mi perro y lo pasamos bárbaro", recuerda una clienta.

La segunda de las características, y seguramente la más repetida, es la opción que ofrecen los empleados de probar diferentes sabores para poder decidirte por el que más te guste. Así, puedes asegurarte que realmente estás haciendo una buena elección, teniendo en cuenta que tienen una gran variedad de sabores y, algunos de ellos, muy originales: "La camarera muy amable, nos ha dejado probar el helado para saber si nos gustaba", comenta otro usuario.

Por último, algunas de las reseñas destacan que en Gustus puedas llevarte helado a casa: "La mejor noticia: nos llevamos 1 litro de helado para disfrutar en casa", recalca una clienta.

Sabores y otros productos

Además de helados, también tienen una variedad de pastas, horchata e incluso puedes tomarte el café, un detalle que quienes han asistido valoran muy positivamente. Aunque, por supuesto, lo que realmente ha seducido a los clientes es la gran variedad de sabores de helado, que abarca tanto los más clásicos como los innovadores:

Crema oreo

Stracciatella

Menta con chocolate

Nutella

Avellana

Pistacho

Turrón

Café

Leche merengada

Frutilla a la reina

Yogur con maracuyá

Mascarpone con higos caramelizados

Vainilla

Cacahuete con caramelo salado

Chocolate

Chocolate vegano

Chocolate con almendras caramelizadas

Dulce de leche

Dulce de leche con chocolate

Sorbete de mango

Sorbete de fresa

Sorbete de limón

Sorbete de mandarina

Ubicación y horarios

El local se encuentra en en número 9 de la Avenida Alcalde Rovira Roure (Lleida). Y sus horarios varian según el día: