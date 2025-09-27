Isabel Viña, médico experta en metabolismo y hormonas, aclara si es necesario descansar de los suplementos de magnesio

Tener una vida sana pasa por una buena alimentación, deporte y descanso. Más variables entran en juego, claro, pero moverse, mantener una dieta equilibrada y asegurarnos de que dormimos las horas suficientes a diario son tres sencillas medidas que pueden mejorar tanto nuestra salud como el estado de ánimo.

Muchas personas, a menudo sin tiempo para cuidar su alimentación como gustaría, se plantean la posibilidad de empezar a tomar suplementos alimenticios que les ayuden en su día a día, ya sea para favorecer el descanso, sentirse con más energía o mejorar su salud.

El magnesio

Uno de los suplementos más populares es el magnesio. Según el Instituto Nacional de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), el magnesio "regula la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre y la presión sanguínea", además de "ayudar a formar proteína, masa ósea y ADN".

El magnesio también ayuda a disminuir el riesgo de algunas enfermedades graves. En términos cardiovasculares, "algunos estudios indican que las personas que consumen más magnesio en su dieta tienen un riesgo más bajo de enfermedad cardiaca y derrame cerebral", aunque "es difícil saber en qué medida el efecto se debe al magnesio".

También es un elemento clave en el procesamiento del azúcar, lo que puede contribuir a "reducir el riesgo de resistencia a la insulina", lo que ayudaría a prevenir la diabetes.

Isabel Viña, médico y divulgadora, explica que son muchos los que le preguntan si, en algún momento, hay que descansar si te suplementas con magnesio. "La respuesta que os doy es: ¿por qué te suplementas con magnesio?", pregunta en un vídeo en TikTok.

Las condiciones de vida actuales

La mayoría de personas, explica, deciden suplementarse con magnesio porque "con las condiciones de vida actuales es complicado (no imposible) llegar con la alimentación a las cantidades de magnesio que se necesitan".

Esto es debido, según Viña, a que "hemos perdido ese porcentaje de magnesio que nos daban las aguas", que ahora están desmineralizadas, "haciendo que no solo el agua que bebemos sino los alimentos ya no son fuente de magnesio como lo eran".

Así, Viña defiende que "como la causa no se va a solucionar, la suplementación con magnesio debe ser a largo plazo. Eso sí, con dosis no muy altas".