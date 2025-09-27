El horóscopo de mañana, domingo 28 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 28 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el plano profesional hoy será prioritario prestar atención a sus intereses económicos. Una visita inesperada le dará noticias que le interesa conocer. Buenas relaciones afectivas. Nota dominante del día será su buen humor.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá que tomar una importante decisión en materia laboral que le conviene meditar a fondo. Habrá una intensificación notable de su vida social. Altibajos en sus relaciones afectivas. Negocios y diversión compaginarán hoy a las mil maravillas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Muéstrese muy prudente, porque hay riesgo de dar un mal paso en un tema profesional. Día propicio para compras, con muchas posibilidades de que encuentre algo interesante. Por la noche disfrutará de un estado de ánimo apacible junto a su pareja.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Cerrará con toda facilidad una operación comercial que le proporcionará importantes beneficios. Un familiar le hará reflexionar en algo que se le pasó por alto. Disfrutará de una velada tranquila y hogareña, en la que la nota dominante será la buena comunicación.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Preste especial atención a cualquier cosa relacionada con su coche, o podría tener algún leve disgusto. Una revisión o un aparcamiento correcto pueden evitarle molestias innecesarias. En el plano familiar todo marchará como la seda.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Cuide un poco más los pequeños detalles ya que pueden ser esenciales en unas negociaciones comerciales. Su iniciativa le llevará a acometer nuevos proyectos, con buenas bases y unas inmejorables perspectivas. Normalidad en sus relaciones afectivas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Esté alerta para no dejar pasar una oferta profesional excelente. Buen día para ir de compras, pues con seguridad hará una elección acertada. En el plano afectivo reinarán la comprensión y la ternura.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy será un día de grandes logros profesionales, con repercusión inmediata para su economía. También le sonreirá la suerte en algún juego de azar. Procure no tirar la casa por la ventana aunque su pareja le anime a ello.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su éxito con una gestión difícil puede desbordarle de alegría. Frene sus deseos de hacer partícipes a los demás de su buena estrella, pues podría ser mal interpretado. Quizás tenga un pequeño altercado con un pariente político.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy es un día que, de pecar de algo, lo haría por exceso de notas positivas, tanto en el aspecto personal como en el profesional. Procure disfrutar lo que pueda, pero sin llegar al límite, ya que también le convendrá descansar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No permita que su impaciencia le haga ver de forma negativa la marcha de sus asuntos profesionales. Limítese a disfrutar de lo que consiga y no intente forzar la marcha. Su familia le dará una agradable sorpresa.