Medicamentos
Aurelio Rojas, cardiólogo, cuenta la verdad sobre el analgésico más usado del mundo: "Tomarlo de forma crónica, diaria y sin control puede enmascarar enfermedades serias"
Un médico advierte a los que consumen paracetamol: “Más de 15 días…”
Aurelio Rojas, cardiólogo, lo tiene claro: "La ducha nocturna no es solo higiene: es uno de los mejores trucos científicos de longevidad"
Lola Gutiérrez
Las propiedades analgésicas y antipiréticas del paracetamol lo convierten en uno de los medicamentos más utilizados en España, especialmente utilizado para tratar la fiebre y el dolor leve. Una opción recurrente para todo tipo de personas, un imprescindible en cualquier casa.
Sin embargo, como con cualquier medicamento, es importante saber cuándo y cómo usarlo y no abusar. "Tomarlo de forma crónica, diaria y sin control puede enmascarar enfermedades serias", alerta el doctor Aurelio Rojas, que da un dato impactante: "en Estados Unidos, el paracetamol es la principal causa de trasplante hepático por fallo agudo (Lee WM, NEJM 2017)".
Seguro para el estómago
El paracetamol tiene varios puntos a favor recogidos por la ciencia, explica Rojas:
- Es seguro para el estómago, incluso en personas con úlceras o gastritis
- No aumenta el riesgo cardiovascular, a diferencia de muchos antiinflamatorios
- En embarazo, sigue siendo el analgésico de referencia (siempre bajo control médico)
- Es eficaz en dolor, fiebre y migraña, especialmente si lo tomas antes de que el dolor se dispare.
Alerta
Sin embargo, hay que tener cuidado. Rojas informa de que una revisión Cochrane confirma su seguridad gastrointestinal frente a los antiinflamatorios no esteroideos, pero advierte: "en dosis altas, la mortalidad aumenta". Estos son los peligros del paracetamol que advierte el médico:
- No es antiinflamatorio (no te servirá para tendinitis o artritis)
- A partir de 4 gramos al día puede ser tóxico y causar insuficiencia hepática aguda
- Mezclarlo con alcohol multiplica el riesgo de daño hepático
- Tomarlo de forma crónica y diaria, sin control, puede enmascarar enfermedades serias
También varios estudios, en embarazo, sugieren una asociación entre consumo excesivo de paracetamol y alteraciones en el neurodesarrollo infantil, lo que refuerza la necesidad de usarlo con prudencia, indica el médico.
La dosis segura es "hasta 1 gramo cada 8 horas, máximo 3 gramos al día" en adultos, pero hay que consultar siempre con el médico. Las personas que deben tener especial precaución al tomar paracetamol son "las personas con enfermedades hepáticas, quienes consumen alcohol regularmente y quienes ya toman otros medicamentos que pueda dañar el hígado".
El paracetamol, concluye Rojas, "es útil y seguro, pero no inocente. El secreto no está en evitarlo sino en saber cuándo y cómo usarlo bien".
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- Estonia se prepara para una eventual guerra con Rusia impulsando sus empresas de tecnología militar
- La puya de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Ya estamos en guerra': la OTAN refuerza su presencia en el ciberespacio para hacer frente a las amenazas de Rusia
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos