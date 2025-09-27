Aurelio Rojas, cardiólogo, cuenta la verdad sobre el analgésico más usado del mundo: "Tomarlo de forma crónica, diaria y sin control puede enmascarar enfermedades serias"

Las propiedades analgésicas y antipiréticas del paracetamol lo convierten en uno de los medicamentos más utilizados en España, especialmente utilizado para tratar la fiebre y el dolor leve. Una opción recurrente para todo tipo de personas, un imprescindible en cualquier casa.

Sin embargo, como con cualquier medicamento, es importante saber cuándo y cómo usarlo y no abusar. "Tomarlo de forma crónica, diaria y sin control puede enmascarar enfermedades serias", alerta el doctor Aurelio Rojas, que da un dato impactante: "en Estados Unidos, el paracetamol es la principal causa de trasplante hepático por fallo agudo (Lee WM, NEJM 2017)".

Seguro para el estómago

El paracetamol tiene varios puntos a favor recogidos por la ciencia, explica Rojas:

Es seguro para el estómago, incluso en personas con úlceras o gastritis

No aumenta el riesgo cardiovascular, a diferencia de muchos antiinflamatorios

En embarazo, sigue siendo el analgésico de referencia (siempre bajo control médico)

Es eficaz en dolor, fiebre y migraña, especialmente si lo tomas antes de que el dolor se dispare.

Alerta

Sin embargo, hay que tener cuidado. Rojas informa de que una revisión Cochrane confirma su seguridad gastrointestinal frente a los antiinflamatorios no esteroideos, pero advierte: "en dosis altas, la mortalidad aumenta". Estos son los peligros del paracetamol que advierte el médico:

No es antiinflamatorio (no te servirá para tendinitis o artritis)

A partir de 4 gramos al día puede ser tóxico y causar insuficiencia hepática aguda

Mezclarlo con alcohol multiplica el riesgo de daño hepático

Tomarlo de forma crónica y diaria, sin control, puede enmascarar enfermedades serias

También varios estudios, en embarazo, sugieren una asociación entre consumo excesivo de paracetamol y alteraciones en el neurodesarrollo infantil, lo que refuerza la necesidad de usarlo con prudencia, indica el médico.

La dosis segura es "hasta 1 gramo cada 8 horas, máximo 3 gramos al día" en adultos, pero hay que consultar siempre con el médico. Las personas que deben tener especial precaución al tomar paracetamol son "las personas con enfermedades hepáticas, quienes consumen alcohol regularmente y quienes ya toman otros medicamentos que pueda dañar el hígado".

El paracetamol, concluye Rojas, "es útil y seguro, pero no inocente. El secreto no está en evitarlo sino en saber cuándo y cómo usarlo bien".