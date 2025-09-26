El horóscopo de mañana, sábado 27 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 27 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No ande con titubeos y decídase a sacarle partido a todo su enorme potencial. Su facilidad de expresión será excelente, lo que facilitará sus relaciones con los demás, tanto en el plano profesional como en el afectivo. Por la noche procure retirarse pronto a descansar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Gozará de una gran capacidad de persuasión, que empleada de la forma correcta le dará muy buenos resultados en el plano profesional. Habrá discrepancias en las relaciones amistosas, que pueden ser serias si se obstina en que prevalezca su opinión. Vida familiar y sentimental sin problemas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si quiere sacar buen partido a la jornada laboral deberá tratar de no dispersar sus energías y concentrarse en lo que lleva entre manos. Normalidad en sus relaciones afectivas. Su pareja estará llena de proyectos que querrá compartir con usted.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su energía le permitirá sacar adelante, sin problemas, un trabajo muy superior al normal. Domine su propensión a gastar de forma incontrolada. Un miembro de su familia le dará una gran alegría.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Se le hará muy cuesta arriba cumplir con su trabajo. Necesita encontrar una válvula de escape que le ayude a recuperar la ilusión por lo que le rodea. Planee una escapada, aunque sea corta, que resultará muy positiva.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Trate de racionalizar su trabajo o le hará ir de cabeza todo el día. Un exceso de sinceridad con un amigo puede resultar contraproducente. Su vida familiar y sentimental le deparará muy buenos momentos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Ponga a buen recaudo todos sus documentos confidenciales o alguien cercano a usted podría hacer mal uso de ellos. Tenga cuidado a la hora de invertir y no se deje convencer por ofertas tentadoras sin analizarlas. Por la noche quizás se salga un poco de sus casillas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hay un tema profesional en el que, aunque le cueste reconocerlo, necesitará la ayuda de un experto. Su inquietud le llevará a explorar nuevos horizontes. Guárdese de opinar sobre temas que desconoce. Buena armonía en el terreno afectivo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Algo con lo que contaba en el plano laboral sufrirá retrasos injustificados. Ármese de paciencia y dele tiempo al tiempo. Procure descansar más y aligerar su tensión. Una charla con amigos puede resultar muy relajante.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Procure no jactarse de sus éxitos profesionales, a fin de no suscitar celos innecesarios. Trate de ser más abierto con su pareja y dele ocasión de que demuestre su capacidad. Se asombrará de sus acertadas ideas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tómese las cosas con calma, pues un exceso de precipitación podría suponer un retroceso en sus asuntos profesionales. Será preferible que peque de prudencia a que tome alguna decisión no meditada. El clima familiar será excelente.