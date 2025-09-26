La ciudad española que enamora a Reino Unido: "Una joya española olvidada con vuelos de ida y vuelta por 29 libras"

Los turistas británicos desembarcan cada verano en España buscando el sol y las playas de destinos tan cotizados como las Islas Canarias o la Costa Blanca. Sin embargo, el diario británico Metro invita a sus conciudadanos a probar «una escapada diferente» en una ciudad que se puede recorrer a pie, con mar, cultura, historia y precios accesibles.

Esta ciudad no es otra que A Coruña, «una joya costera pasada por alto» y que se cuela en la lista de destinos recomendados para este verano del medio inglés. Además, su propuesta no puede ser más atractiva: vuelos por 29 libras ida y vuelta y la posibilidad de visitar un lugar desconocido para muchos británicos.

Entre sus atractivos, el diario destaca la posibilidad de disfrutar del encanto urbano y una gastronomía llena de personalidad. Esta recomendación se basa en la conexión aérea directa desde el aeropuerto Londres Stansted y todo lo que tiene para ofrecer una ciudad tan cosmopolita rodeada de naturaleza.

Una ciudad para caminar y con mucha historia

En el texto se subraya el carácter de A Coruña como «una ciudad para pasear y disfrutar», recorriendo la ciudad vieja, sus plazas y su paseo marítimo, el más extenso de Europa.

Otro elemento que destaca la publicación es la belleza de los atardeceres atlánticos desde la Torre de Hércules, así como el ambiente de las playas urbanas, como Riazor y Orzán.

Para la autora, el paseo marítimo encarna una de las mejores cualidades de la ciudad, un paseo en el que «el aire marino y la sensación de amplitud lo impregnan todo, como si A Coruña estuviera hecha para que el mar la abrace por completo».

Entre los lugares que recomienda visitar, también destaca la Plaza de María Pita, que «lleva el nombre de una heroína local y alberga un monumento de bronce de 10 metros» y comenta que su historia está vinculada a la de uno de los héroes ingleses, considerado un pirata por muchos españoles, Francis Drake.

Además de estos lugares, Metro destaca otros enclaves como el parque de esculturas que rodea el faro romano, donde podemos encontrar un cementerio islámico y grabados rupestres de la Edad de Hierro o el Castillo de San Antón.

Amplia oferta gastronómica

Este es uno de los puntos fuertes para el medio británico, que destaca la amplia oferta de bares y restaurantes en los que disfrutar de tapas, marisco y cocina local a buen precio.

A diferencia de otros puntos de la península más visitados por los turistas de las islas anglo-célticas, en A Coruña todavía se puede disfrutar de una comida junto al mar sin que nos duela la cartera. Como destaca la autora, «encontrará una gran variedad de chiringuitos, cafeterías y restaurantes, perfectos para tomar un café por la tarde o disfrutar de unas tapas tradicionales».

Con la publicación de este artículo, es probable que los vecinos de A Coruña vean como cada vez llegan más ingleses a sus costas. Aunque esta vez será con mejores intenciones que las de Drake.