Envejecimiento
Isabel Viña, médico, revela cuáles son los alimentos retrasan el envejecimiento
La experta explica que en "nuestras células suceden alteraciones que llevan a que se desgasten y que dejen de funcionar adecuadamente"
La médico Isabel Viña explica la importancia de la vitamina C: “Los mejores alimentos para la salud de la piel son aquellos ricos en...”
Hígado graso: Isabel Viña explica cómo revertirlo y potenciar el 'detox'
María Rueda
Muchas son las personas cuyo deseo es retrasar el envejecimiento lo más posible. Para ello, la opción no tiene por qué ser acudir a una clínica estética, sino que puede empezar por saber qué alimentos contribuyen a prolongar la juventud de las células.
Isabel Viña, médico, ha dedicado una de sus últimas publicación en Instagram a los productos de consumo que ayudan a verse más jóven. Tal y como ha afirmado: “Todo esto comienza mucho antes, cuando en el interior de nuestras células suceden alteraciones que llevan a que se desgasten y que dejen de funcionar adecuadamente”.
Alteración en la metilación de genes
La experta ha explicado que “uno de las causantes de estos procesos de desgaste celular es la alteración en la metilación de genes”, es decir, una alteración en el proceso químico que activa o desactiva la función de los genes que provocan el envejecimiento.
Y, por ese motivo, hay determinados alimentos que pueden reducir precisamente ese desajuste y, por tanto, retrasar el envejecimiento celular.
Atención con estos alimentos
Por tanto, si deseas retrasar los signos de la edad, Viña recomienda los siguientes productos:
- Té (especialmente el té verde).
- Cúrcuma: gracias a su curcumina.
- Frutos rojos: por sus antioxidantes antocianinas y proantocianidinas.
- Romero: debido al ácido rosmarínico.
- Ajo: gracias a la alicina.
Por otra parte, la médico ha querido hacer mención especial al consumo de brócoli y todas las verduras crucíferas, puesto que son alimentos que son capaces de activar los genes de la vía de la NRF2, que también se asocia con un menor envejecimiento celular.
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
- MM Fiber Packaging cierra su fábrica de Montcada, despide a 91 trabajadores y se lleva la producción a Madrid
- ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, 24 de septiembre, en Barcelona y Catalunya?
- Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
- Encuesta elecciones Barcelona: El PSC se consolida frente a una oposición desdibujada
- ¿Cuándo y cómo será el piromusical de La Mercè 2025? Día y hora
- La odisea de una madre y un niño de casi 3 años para llegar al colegio: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta