El horóscopo de mañana, viernes 26 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 26 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tendrá que imponer su autoridad, aunque será aconsejable que cuide sus modales. Quizás se sienta un tanto defraudado, pero no deberá dar al percance más importancia de la que tiene. Salir con los amigos le ayudará a disipar su mal humor.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Quizás debiera dedicar algún tiempo a ordenar sus efectos personales, pues corre el riesgo de no encontrar algo que necesitará con urgencia. Buenas relaciones familiares. Una cena con amigos puede resultar de lo más estimulante.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No actúe con planes preconcebidos y muéstrese abierto a cualquier proposición. Excelentes relaciones afectivas. Se prevé un día rico en emociones, en el que predominará la comunicación y el sentido del humor.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Acaso no empiece el día con muy bien pie, aunque paulatinamente irá arreglándose. Trate de ser un poco condescendiente con su pareja y no se niegue a todo de forma sistemática. Acabarán por pasarlo bien.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure ser más comedido en sus manifestaciones si no quiere herir la susceptibilidad de un buen amigo. Tendrá ocasión de ampliar el círculo de sus amistades y profundizar más en el conocimiento de una persona que le interesa.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El ambiente hogareño se enturbiará por la visita de unos familiares, que resultaran un tanto impertinentes. No deje que ello le deprima. Mantenga la calma y luego trate de divertirse con sus amigos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy será un día en el que apenas tendrá un momento de respiro. Sin embargo habrá tantas compensaciones para usted que, sin duda, le agradaría repetirlo. Familia, amistad y amor brillarán con luz propia.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Acaso decida cumplir con compromisos que tiene pendientes. Si visita a familiares o amigos su presencia será muy bien acogida. La tarde resultará mucho más animada y divertida de lo que pensaba.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Quizás se sienta atraído por actividades intelectuales, que pueden ocuparle gran parte de la mañana. Por la tarde una reunión improvisada con amigos resultará de lo más gratificante y abundará en buenos momentos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su vida social será muy intensa y puede resultar muy positiva, tanto en el plano afectivo como en el personal. Procure cuidar al máximo su aspecto personal, aunque para ello tenga que renunciar a su comodidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Los mejores momentos del día le llegarán a través de la familia. Aunque las relaciones amistosas resultarán muy gratas el acento estará puesto en la vida hogareña, rodeado de las personas de su intimidad, que le harán pasar hoy un día apacible y feliz.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un familiar precisará de su comprensión. Procure no defraudarle. Una invitación le permitirá disfrutar de momentos muy especiales, que no olvidará. Trate de no sobrepasarse en sus gastos y procure controlar una ligera propensión a beber más de la cuenta.