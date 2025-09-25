La desastrosa experiencia de comer en un bar con 1 estrella en Google Maps, en Málaga: "Se ríe hasta el camarero"

La forma de elegir restaurante ha cambiado entre las nuevas generaciones. Mientras que antaño todo el mundo conocía las opciones más recomendadas y qué otras no valía la pena probar, en el caso de tener que adentrarse en un comedor desconocido era precisamente así, a ciegas.

Ahora, en cambio, las valoraciones de los usuarios de Google Maps han cambiado la casuística y es difícil ir a un lugar sin haber mirado antes qué tipo de comentarios acumula y cómo es la comida que sirven. Todavía más, hay personas que se ganan la vida haciendo reseñas de restaurantes y publicándolas en sus redes sociales: los 'foodies' o 'influencers' gastronómicos.

Uno de ellos es Cocituber, un usuario de las redes que se ha especializado en la valoración de tascas y tabernas de todo tipo. Sus más de 500.000 seguidores en Instagram y más de 430.000 en TikTok demuestran que sus impresiones pueden hacer a sus fieles decidirse a favor de un restaurante u otro.

En uno de sus últimos vídeos, Alfonso, nombre real de Cocituber, decidía visitar el bar Císter Catorce de Málaga, con tan solo 1,1 de valoración, para ver por qué tiene tan malas reseñas. El 'viaje' empieza en los comentarios de la aplicación de Google, que ya advierten de lo que hay: "Una vergüenza, cuatro euros el agua, la comida recalentada en el microondas. Mal sabor. Salsa de bote, nada fresco. Tapas ínfimas, no se pueden considerar tapas. No me comería esto ni aunque me lo pusieran gratis. Horrible este sitio", leía de su móvil antes de acudir al local.

Lo primero que le sorprende es que "está lleno" y que "tiene muchísimo jaleo", aunque se percata que no hay "ningún español" y que todo el mundo allí es turista. Tras pasar del agua, Sergio se fija en la tortilla: "Fíjate, de estas congeladas... está hasta dura por aquí", indica antes de probarla.

Como esperaba, el sabor tampoco vale la pena: "Yo eso no me lo como, así te lo digo", asegura mientras apartaba el triángulo de tortilla y se sacaba el trozo de la boca. Además, comenta, el precio tampoco es especialmente económico porque cuesta "3,50 euros cada pincho", el mismo que el aperitivo, que consta de "una ventresca con pimientos de bote" que tampoco le gusta.

El tercer plato que prueba es la paella y tampoco le convence nada: "¡Hostia, recalentada al microondas, tío!", lamenta mientras se quema las manos. Lo que le sorprende es que la mujer que tiene al lado diga que está buena, pues "los tenemos muy mal educados, a los extranjeros", indica.

Al ver la cuenta le sorprende que el agua cueste esos 3,50 euros que indicaba la reseña y que nada baje de 3,95 euros: "Hostia, 18,40 euros. Se ríe hasta el camarero. Esta cuenta la voy a enmarcar", asegura el 'influencer'. La conclusión es clara: "El peor bar que he ido en mi vida", por lo que no tiene dudas en recomendar que "no vengáis, por favor".

No obstante, no todo el mundo está de acuerdo con este tipo de vídeos que exponen de esta manera tan negativa a los negocios. En los comentarios al 'post' de Instagram, por ejemplo, hay seguidores que le aputnan que "antes de escribir una reseña negativa de algún local, ¿le han hecho saber sus quejas al.los.dueños del local? Primero en la cara y con educación". Como este hay varias reseñas que opinan en contra del contenido: "Me parece correcto que vayas y no sea de tu agrado, pero lo de escupir la comida de esa manera me parece inadecuado", le hacen saber.