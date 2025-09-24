El truco viral para guardar las bolsas del supermercado para ahorrar espacio

Orden y limpieza
Cloe Bellido
Las bolsas de supermercado reutilizables, sin darse cuenta uno, acaban acumulándose en casa y terminan ocupando más espacio del necesario. Unas bolsas que deberían ser de utilidad acaban desechadas o amontonadas en el mejor de los casos. Sin embargo, existe un sencillo truco que puede poner remedio a este problema.
En el vídeo, publicado en Tiktok por la cuenta @milarcomelsa, muestran cómo, doblando una bolsa, es posible reconvertirla en una especie de caja donde almacenar muchas más sin ocupar apenas espacio.
Cómo hacerlo
- Coge una bolsa de supermercado
- Dobla la mitad hacia dentro, reduciendo así su tamaño
- Esconde las asas dentro
- Úsala para guardar y apilar todas las bolsas de supermercado plegadas
De esta manera, en vez de tener todas las bolsas repartidas las concentras en un solo espacio, ocupando mucho menos.
Este método no solo facilita el almacenamiento en casa, sino que también es muy práctico para quienes reutilizan bolsas al hacer compras, para guardar objetos o incluso para viajes. Una técnica sencilla, rápida y muy útil para mantener tu espacio más ordenado.
