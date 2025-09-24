El horóscopo de mañana, jueves 25 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 25 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No poder llevar a cabo lo que pensaba le contrariará y es muy posible que avive su mal humor. Sacaría mejor partido al día si tratase de ser más amoldable, ya que surgirán buenas posibilidades de pasarlo bien si sabe adaptarse a las circunstancias.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Las actividades en grupo resultarán constructivas y agradables. Si va de compras puede encontrar alguna ganga, pero cerciórese bien de lo que adquiere. Relaciones afectivas en cotas altas. Sus compromisos sociales resultarán muy gratificantes.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Quizás se sienta decepcionado por la actitud de un ser querido. Procure ser ecuánime pues es muy posible que exija usted demasiado. Relaciones amistosas apacibles y altibajos en su relación sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Guarde silencio en lo referente a cualquier golpe de suerte que tenga, pues alguien cercano a usted es posible que tratase de sacar partido de ello. Su vida sentimental se anuncia un tanto encrespada, pero con tacto y mano izquierda conseguirá dominar la situación y resarcirse con creces.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Posibilidad de conflictos en el entorno familiar, donde acaso haya llegado el momento de poner los puntos sobre las íes. Se sentirá contento con su forma de actuar y sabrá también aprovechar las sugerencias de un amigo para sacarle al día el mayor partido.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día propicio al descanso y la distracción. Podrá llevar a cabo, a total satisfacción, cuanto había previsto. Soplarán buenos vientos para su vida afectiva. Disfrute de una jornada en la que no habrá ni una nota discordante.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No se deje arrastrar por arrebatos repentinos o perderá la ocasión de disfrutar de un día que se anuncia prometedor. Deje que los que le rodean manifiesten sus sentimientos y trate también de que compartan los suyos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su vida familiar requerirá mucha dedicación y una gran dosis de energía. Surgirá acaso la ocasión de hacer una pequeña excursión, que resultará muy divertida. La velada se anuncia repleta de romanticismo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen momento para desarrollar toda su capacidad, si consigue vencer su apatía. Procure planificar bien su tiempo y no lo pierda de forma innecesaria. Por la noche tendrá ocasión de divertirse a tope, pero huya de los excesos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su agudeza de ingenio le permitirá salvar situaciones conflictivas en el ámbito familiar. Procure administrar bien su dinero y huya de los gastos innecesarios. Los instantes más gratos del día se los proporcionarán sus amigos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tendrá que armarse de paciencia para no perder la calma con un familiar. Su pareja hará causa común con usted y suavizará la tensión. La tarde, sin embargo, será rica en experiencias positivas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Sus inquietudes le harán ver dificultades en todo cuanto le rodee. Trate de contemplar las cosas tal como son y deje de complicarse la vida. Siga las sugerencias de su pareja, que sabrá como ayudarle a mejorar su estado de ánimo.