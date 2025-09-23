El horóscopo de mañana, miércoles 24 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 24 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Acaso tenga que hacer frente a situaciones imprevistas en su trabajo y necesite una gran capacidad de improvisación. Estado de ánimo un tanto bajo, que no hará fluidas sus relaciones amistosas. Acuda a su pareja que encontrará la forma de animarle.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá una recompensa en el plano laboral que le sorprenderá gratamente. Si va de compras le conviene no abusar de sus tarjetas de crédito ni tirar la casa por la ventana. Buenas relaciones afectivas. Es muy probable que reciba una invitación que debería aceptar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su claridad de juicio le ayudará a decidir lo más conveniente en materia profesional. Se prevén ingresos importantes a través de la familia. Por la noche la comunicación será excelente con las personas de su intimidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Procure no hacer cambios en su programa de trabajo, aunque le animen a ello. No preste dinero sin averiguar antes para qué se necesita. Practicar algún deporte le ayudará a mantenerse en forma y a olvidar algún pequeño problema.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el plano profesional déjese guiar por su sexto sentido, que le será de gran ayuda. Huya de cualquier juego de azar, ya que hoy no es su día de suerte, aunque crea lo contrario. En el plano afectivo reinará la armonía.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure controlar su genio o quizás diga algo que deberá rectificar de inmediato, pues iría en contra de sus intereses. Piense las cosas dos veces antes de pronunciarse. Su pareja será la persona más indicada para confiarle sus problemas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En su trabajo quizás debiera prestar más atención a temas administrativos. En el plano afectivo no permita que un orgullo mal entendido retrase una reconciliación que necesita para recuperar su estabilidad emocional.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En el plano laboral surgirán puntos de vista encontrados, lo que producirá tensiones que afectarán a su buen humor. Le pillará por sorpresa un gasto importante con el que no contaba. Altibajos en sus relaciones amistosas y paz en su vida familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su programa de inversiones puede resultar excelente si no sobrepasa sus posibilidades. Las relaciones con un superior mejorarán sensiblemente. Lo más gratificante del día le llegará a través de la amistad.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sus asuntos profesionales marcharán viento en popa. Un compromiso relacionado con su trabajo resultará muy positivo para sus intereses. Usted y su pareja tomarán decisiones importantes relacionadas con su hogar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En su trabajo le conviene ser minucioso y huir de cualquier tipo de precipitación. Relaciones amistosas gratas. Un familiar muy próximo a usted le dará una gran satisfacción.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Habrá muchos altibajos en su trabajo, pero a última hora se observará una notable mejoría en sus perspectivas. Al final de la jornada su estado de ánimo estará totalmente distendido y disfrutará de muy gratos momentos con su pareja. Excelente ambiente familiar y amistoso.