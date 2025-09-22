El horóscopo de mañana, martes 23 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 23 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tendrá ocasión de cerrar buenas operaciones comerciales, lo que supondrá una buena inyección para su economía si sabe ser conservador con su dinero. Buenas relaciones afectivas. Un viaje de placer a corto plazo parece más que probable.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su creatividad estará hoy en grado máximo. Si sabe aprovecharla puede sacarle muy buenos resultados económicos. Amigos y familiares disfrutarán hoy de su compañía, pero lo mejor del día le vendrá a través de su vida sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Se sentirá motivado en el grado necesario para alcanzar sin problemas sus objetivos. Un clima amistoso y distendido en sus relaciones profesionales redundará en resultados muy positivos. Amor y amistad combinarán perfectamente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Guarde esos proyectos e ideas profesionales para una ocasión en que quienes deben conocerlos se muestren receptivos. Buena armonía y comunicación en sus relaciones familiares facilitarán hacer planes que aseguren el futuro.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el trabajo será usted hoy pieza clave para salvar una situación un tanto conflictiva. Los asuntos legales requerirán más tiempo del previsto, pero se resolverán favorablemente. El romanticismo estará presente en la velada.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Surgirán oportunidades profesionales que le ayudarán a conseguir lo que desea. En el terreno amistoso puede haber enfrentamientos por cuestiones de dinero. Buenas relaciones familiares. Por la noche combinarán bien negocios y diversión.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Procure no descuidarse y no permita que alguien le pise el terreno en el campo profesional. En el aspecto afectivo reinará la tranquilidad. Dedique algún tiempo a su afición favorita porque le conviene relajarse.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure ser justo a la hora de valorar el rendimiento de un colaborador y trate de recompensarle. En el plano familiar reinará la inestabilidad por causa de su pareja, pero con tendencia a mejorar. Cuide sus pertenencias personales, pues hay riesgo de extravíos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Surgirá un escollo en su trayectoria profesional que requerirá todo su empuje para superarlo. Necesitará buscar una válvula de escape que le permita desahogarse, Recibirá buenas noticias de un familiar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Se le presentará la oportunidad de hacer una buena inversión. No la desaproveche. En el plano afectivo habrá una de cal y otra de arena. Su buen humor logrará imponerse. ¡Cuidado con su afición a la buena mesa!

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si desea triunfar en su trabajo es preciso, ante todo, que lo intente. Su facilidad de comunicación irá mejorando paulatinamente hasta alcanzar cotas muy altas. Día muy favorable para la vida social si evita excesos con la bebida.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tendrá que poner las cartas sobre la mesa en un tema de trabajo que le preocupa. No deje nada a la improvisación y actúe con un plan preconcebido. En el terreno afectivo es importante que los demás conozcan sus sentimientos.