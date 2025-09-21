La viral anécdota de un médico que calla bocas sobre los auxiliares de enfermería: "La limpiaculos"

Lavan a los enfermos, cambian pañales, les ayudan a levantarse de la cama... Una labor fundamental en los centros hospitalarios que, sin embargo, no hace que el trabajo de los auxiliares de enfermería se reconozca o valore como es debido. Un médico ha querido acabar con la etiqueta de "limpiaculos" con la que muchos se refieren, asegura, a los Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) contando una anécdota ocurrida durante una atención en urgencias.

Adrián Pérez relata que, estando de guardia, llegó una chica de 25 años con una "fractura de muñeca terrible". La joven se encontraba asustada cuando le explicó cómo iban a proceder a reducir la fractura, así como el proceso de anestesia intrafocal y la tracción, entre otras cosas.

El doctor no disponía de la ayuda de mucho personal o recursos, pese a la rapidez con la que tenía que actuar con la paciente, puesto que al mismo tiempo uno de sus compañeros tuvo que asistir una parada cardiorrespiratoria. Los nervios de la chica iban a más.

Fue entonces cuando apareció una TCAE que estaba de servicio, cogió la mano de la joven y le dijo: "¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor?". "Háblame de lo que sea y no me sueltes la mano", le contestó. La auxiliar lo hizo. Comenzó a conversar con ella sobre una casa rural que había alquilado en un pueblo para pasar las vacaciones, mientras el médico tuvo tiempo de meter la aguja en la fractura, anestesiarla, hacer la tracción y poner el yeso sin que la chica se enterara.

"La labor de los TCAE no tiene precio, son parte esencial del equipo, no sólo para lavar culos, llevar cuñas o limpiar vómito, como se cree. Dan soporte, acompañan y, en muchos casos, determinan cómo puede ir o finalizar un proceso. Menospreciar su labor es desconocerla", ha escrito en el hilo de Twitter. En el mismo ha explicado que cuando la paciente soltó la mano de su compañera, "el proceso ya había acabado, y había colaborado tanto estando relajada que la fractura quedó perfectamente alineada a la primera".

Para finalizar, ha dado las gracias, y no únicamente a los TCAE: "Gracias a todos los colectivos que están tan infravalorados como los TCAE, celadores, técnicos de rayo, limpieza, administrativos, que son indispensables para que la atención de un hospital o centro asistencial fluya, no sólo para el profesional, sino para los pacientes. GRACIAS".