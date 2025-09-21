La veterinaria Pilar Guerrero revela qué hacer cuando el gato está jugando solo: "No intervengas"

Hay gatos de todo tipo. Los hay muy independientes. Otros que requieren de más atención. Lo que está claro es que se acaba formando un fuerte vínculo entre gato y amo que acaba haciendo que el animal prefiera vivir en la casa de su dueño a separarse de él.

Seguro que más de una vez has jugueteado con tu felino y sus peluches. Sin embargo, la veterinaria Pilar Guerrero ha alertado de que, en algunas situaciones, conviene no interrumpir a un gato si está jugando solo.

Puede condicionarlo

Guerrero explica que "si pillas a tu gato jugando solo", lo mejor es limitarte a disfrutar de verle "sin que se sienta interrumpido". Es algo sutil pero que, a la larga, "puede condicionar el juego con nuestro gato".

Los gatos acostumbran a realizar dos tipos de juego: el juego solitario y el juego con objetos. Pueden jugar solos, incluso con la nada, o hacerlo con objetos, peluchos o cualquier otra cosa que se encuentren por la casa.

No le dejamos aburrirse

Guerrero cuenta que uno de los errores más frecuentes es "querer unirse a la fiesta" cuando el gato está jugando solo. El problema de ello es "que no dejamos que el gato tenga en su día a día ratos de aburrirse un poco y ver qué hace con lo que tiene".

"Si siempre intervenimos, se le “olvida” que también puede jugar solo, y por tanto, sin pretenderlo, el mensaje que le damos es que para que haya juego siempre tenemos que estar presentes", explica la etóloga. Así, creamos una dependencia innecesaria y que puede ser contraprudecente en aquellos ratos en los que el felino se encuentre solo.

"Esto puede ser tirar piedras sobre nuestro propio tejado, porque si el gato solo depende de tí para entretenerse, mal vamos", remarca.

Es por ello que la veterinaria invita a que, si pillamos a nuestro gato jugando con algo solo, lo dejemos "ser y disfrutar por sí mismo" y a disfrutar observándolo.