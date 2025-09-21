Los rincones de Manresa que ya están en la historia del cine

Está de moda visitar los lugares que salen en las películas y series de televisión, y los fines de semana son un momento ideal para hacerlo. Manresa, ubicada en el corazón de Catalunya, ha sido testigo de varios rodajes. La riqueza histórica de sus calles y monumentos la convierte en un escenario ideal para producciones de distintas épocas. Por eso, hacemos un recorrido por los lugares más emblemáticos de la capital del Bages que han aparecido en la gran pantalla o han servido como set de filmación.

El cineasta Luis García Berlanga fue el primero en mostrar Manresa en la gran pantalla: eligió la ciudad para grabar la parodia sobre el franquismo 'Plácido' (1961). La plaza Sant Domènec, la calle del Born, la Plana de l’Om, la calle Sant Miquel o la plaza Major fueron algunos de los escenarios de un rodaje que contó con la participación de muchos manresanos como actores y extras.

La ciudad también ha sido el telón de fondo de producciones internacionales y de varias series de televisión, tanto españolas como extranjeras. La última que pisó la capital del Bages fue '¿Quién es Erin Carter?', un 'thriller' de acción de Netflix. El rodaje se hizo en julio de 2022 en la zona de Bases de Manresa y del Congost, así como en el Palau Firal y dentro del Centre Hospitalari.

Un año antes, Manresa se convirtió en Los Ángeles de 'Marlowe', una película de suspense sobre el famoso detective privado Philip Marlowe creado por Raymond Chandler y al que interpretó Liam Neeson. De hecho, la expectación del rodaje dentro del restaurante Miami fue máxima, tal y como informó 'Regió 7', diario del grupo Prensa Ibérica.

Los lugares más emblemáticos de Manresa en el cine y la televisión

La Calle del Born y la plaza Mayor son escenarios de múltiples rodajes, destacándose por su arquitectura y la atmósfera tradicional. En la película 'Pa negre' (2010), dirigida por Agustí Villaronga, ambientada en la posguerra española, se utilizaron varias localizaciones del casco antiguo de Manresa, incluidas estas dos calles, para retratar la vida en una pequeña ciudad catalana durante el franquismo.

La Basílica de Santa María (conocida popularmente como La Seu), una imponente iglesia gótica, ha sido el marco de varias producciones tanto por su valor arquitectónico como por su belleza escénica. En la película 'El Perfume: Historia de un asesino' (2006), basada en el famoso libro de Patrick Süskind, la Basílica de la Seu sirvió de fondo para algunas de las escenas ambientadas en pueblos de la Francia del siglo XVIII. Aunque la mayor parte de la película se rodó en Girona y Barcelona, algunas escenas interiores aprovecharon su atmósfera gótica para escenas de iglesia.

La serie criminal 'Nit i dia' de TV3 (2016-2017) también utilizó el parque adyacente a la basílica para filmar varias secuencias al aire libre.

Interior de la basílica de Santa Maria, conocida como La Seu, de Manresa. / OSCAR BAYONA

Este callejón medieval, ubicado en el corazón de la ciudad, es un verdadero túnel del tiempo que transporta al visitante al Manresa del siglo XIV. El Carrer del Balç fue uno de los escenarios clave en la serie 'La catedral del mar', emitida en Atresmedia en 2018, basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones. La calle, con su pavimento empedrado y sus angostas dimensiones, fue perfecta para ambientar escenas medievales de la vida cotidiana en Barcelona, dada su similitud con los barrios antiguos de la capital catalana.

También se utilizó para rodar escenas de la serie 'Laberint d’ombres' (1998-2000), una de las primeras grandes producciones de TV3, donde Manresa aparece como el escenario de intrigas y conspiraciones medievales.

La calle del Balç de Manresa. / Ajuntament de Manresa

El Pont Vell, que cruza el río Cardener, es otro lugar icónico de Manresa y ha aparecido en varias producciones históricas debido a su estética medieval. Un claro ejemplo es la serie 'Isabel', que se emitió en RTVE entre 2012 y 2014, que relata la vida de Isabel la Católica. En una escena de la tercera temporada, el Pont Vell sirvió para representar una travesía por uno de los caminos que recorría la reina durante sus campañas.

Turistas sobre el Pont Vell de Manresa, con el santuario de la Cova de Sant Ignasi al fondo. / OSCAR BAYONA

El Parc de l'Agulla, un extenso parque alrededor de un embalse que abastece de agua a la ciudad, ha servido como lugar de rodaje para varias series de televisión y películas debido a su entorno natural. Uno de los ejemplos más recientes es la serie 'Merlí: Sapere Aude' (2019), donde el parque aparece en una secuencia de escapada juvenil. Este espacio verde también ha sido utilizado en spots publicitarios y programas de televisión que buscan resaltar los paisajes naturales de la región.

La Cova de Sant Ignasi, un lugar de gran relevancia espiritual donde San Ignacio de Loyola vivió un retiro en el siglo XVI, ha sido escenario de varias producciones centradas en la vida religiosa o histórica. Una de las producciones más destacadas que incluye este icónico lugar es la película 'Ignasi' (2016), dirigida por Lluís Valentí, que narra la vida del santo y su paso por Manresa.

Con todo, Manresa ha sabido posicionarse como un escenario ideal para el cine y la televisión, ofreciendo a directores y productores una ciudad llena de historia, con paisajes urbanos y naturales que se adaptan a todo tipo de narrativas. Estos lugares, impregnados de siglos de historia, seguirán atrayendo a la industria audiovisual, manteniendo viva la conexión entre el pasado y el presente a través de la ficción.