Isabel Viña, médico, revela qué alimentos retrasan el envejecimiento

Muchas son las personas cuyo deseo es retrasar el envejecimiento lo más posible. Para ello, la opción no tiene por qué ser acudir a una clínica estética, sino que puede empezar por saber qué alimentos contribuyen a prolongar la juventud de las células.

Isabel Viña, médico, ha dedicado una de sus últimas publicación en Instagram a los productos de consumo que ayudan a verse más jóven. Tal y como ha afirmado: “Todo esto comienza mucho antes, cuando en el interior de nuestras células suceden alteraciones que llevan a que se desgasten y que dejen de funcionar adecuadamente”.

Alteración en la metilación de genes

La experta ha explicado que “uno de las causantes de estos procesos de desgaste celular es la alteración en la metilación de genes”, es decir, una alteración en el proceso químico que activa o desactiva la función de los genes que provocan el envejecimiento.

Y, por ese motivo, hay determinados alimentos que pueden reducir precisamente ese desajuste y, por tanto, retrasar el envejecimiento celular.

Atención con estos alimentos

Por tanto, si deseas retrasar los signos de la edad, Viña recomienda los siguientes productos:

Té (especialmente el té verde).

(especialmente el té verde). Cúrcuma: gracias a su curcumina.

gracias a su curcumina. Frutos rojos: por sus antioxidantes antocianinas y proantocianidinas.

por sus antioxidantes antocianinas y proantocianidinas. Romero: debido al ácido rosmarínico.

debido al ácido rosmarínico. Ajo: gracias a la alicina.

Por otra parte, la médico ha querido hacer mención especial al consumo de brócoli y todas las verduras crucíferas, puesto que son alimentos que son capaces de activar los genes de la vía de la NRF2, que también se asocia con un menor envejecimiento celular.