El horóscopo de mañana, lunes 22 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 22 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El grado de comunicación con socios o colaboradores será excelente. En el terreno amistoso imperará la buena relación. Su pareja se mostrará dolida y se esforzará en hacérselo notar. Trate de encontrar la forma de compensarla.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Estará facultado para tomar acertadas e importantes decisiones en el plano laboral. Sus opiniones serán compartidas por sus compañeros de trabajo. Vida afectiva en cotas altas, en la que habrá buena comunicación y entendimiento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su inestabilidad estará hoy más acentuada y puede ser un obstáculo en su trabajo y en sus relaciones con los demás. La vida hogareña, sin embargo, será tranquila y relajada. Quizás debiera buscar algo que le proporcione el esparcimiento y sosiego que necesita.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Aunque será muy efectivo en su trabajo tendrá problemas para comunicarse con los demás. Habrá altibajos en sus relaciones amistosas y familiares. Acaso fuera buena idea dedicar su tiempo libre a actividades intelectuales.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En temas profesionales no flaquee en la recta final y confíe más en sus fuerzas, pues sus objetivos serán alcanzados a corto plazo. Trate de frecuentar más a sus amigos y procure distraerse. Clima afectivo bueno.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su trabajo quizás le impida llevar a cabo sus planes para hoy. Trate de descargarse un poco de responsabilidades y procure tener más presente a su familia, ya que si no lo hace pueden surgir problemas. Soplarán buenos vientos en su vida sentimental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá que salir al paso de problemas imprevistos en su trabajo, pero conseguirá encontrar las soluciones. Es muy probable que se le presente la ocasión de frecuentar viejos amigos. No la desaproveche porque le dará oportunidades pasar ratos muy agradables rememorando tiempos pasados.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si trabaja en grupo sus progresos seránnotables. Su vida social será intensa, aunque acaso resulte un poco decepcionante. En el plano sentimental recibirá muchas compensaciones.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procure no opinar en temas que no domina o podría causar una impresión desfavorable en el plano profesional. Es muy posible que deba hacer frente a una situación familiar delicada. Piense bien antes de actuar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Quizás se sienta abrumado en su trabajo y planee una forma de vida más tranquila y acorde con su temperamento. Si persiste en esa idea puede llegar a conseguirlo. En el plano afectivo hallará muchas compensaciones.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si se deja llevar de sus impulsos puede crear una situación embarazosa en su trabajo. Aunque crea estar en posesión de la razón podría perderla por su forma de expresarse. Recibirá buenas noticias de un amigo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es muy posible que intuya cambios inquietantes en su entorno laboral. Procure esperar a que las cosas cristalicen y deje de preocuparse. Practicar algún deporte resultará muy saludable. Normalidad en el terreno afectivo.