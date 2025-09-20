Estos son los trabajos tecnológicos más buscados desde la irrupción de ChatGPT

La inteligencia artificial generativa, es decir, la que es capaz de generar texto, imágenes u otros medios en respuesta a lo que uno pida, está cambiando por completo el mercado laboral. Indeed, la página líder mundial en búsqueda de empleos y contratación, ha analizado recientemente las demandas de trabajo en el sector tecnológico desde el surgimiento de ChatGPT, según ha publicado 'Business Insider'.

La doble cara de la moneda

ChatGPT salió al mercado hace prácticamente tres años, y es el 'bot' conversacional de inteligencia artificial por excelencia. Desde su lanzamiento, muchos son los que siguen alucinando con la gran capacidad de respuesta, rápida y adaptada, a todo tipo de situaciones. A pesar de ello, y como no todo es oro lo que reluce, este tipo de plataforma tiene una doble cara de la moneda, pues la tecnología no hace más que avanzar y, con ello, realizar tareas que tradicionalmente ha hecho el hombre.

¿Qué dice el estudio?

Indeed ha examinado la evolución de ofertas laborales desde el nacimiento de ChatGPT en noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024. La conclusión del análisis, más allá de las consecuencias después de la pandemia, es clara.

Según el informe, se confirma una redistribución masiva de la demanda de talento, donde profesiones antes codiciadas se desploman y emergen otras nuevas con fuerza.

Trabajos que van a la baja

La profesión de desarrollador móvil ha tenido la caída más fuerte, un 70% en la oferta de vacantes. Según expertos, este hecho podría deberse al auge de herramientas de programación asistida por Inteligencia Artificial, las cuales están democratizando la creación de aplicaciones, entre otros factores.

Los desarrolladores especializados en Java, arquitectos de computación en la nube y directores de ingeniería, también han bajado significativamente.

Nuevos empleos gracias a la IA

Como no podría ser de otra forma, el panorama laboral ha cambiado y debido a ello se han disparado nuevos empleos adaptados a este nuevo entorno.

Uno de los puestos más buscados y remunerados es el de arquitecto de inteligencia artificial, cuyas funciones se basan en concebir, construir, implementar y hacer funcionar todo el proceso de ‘machine learning’ e IA.

Por otra parte, los técnicos de centros de datos también son muy requeridos, puesto que son un reflejo directo de la necesidad de infraestructura física para hacer frente a la gran carga computacional que necesitan estos modelos.

La gran conclusión de Indeed

Después de analizar los datos, lo que se ve claramente es que los perfiles especializados en 'software' de recursos humanos, gestión de bases de datos financieros y operaciones comerciales críticas siguen siendo demandados de manera estable.

Esto demuestra que, aunque puedan parecer menos glamurosas que las tareas relacionadas con el desarrollo, siguen siendo esenciales. Por ahora, las nuevas tecnologías no parecen ser las sustitutas de aquellos que garantizan la seguridad y el correcto funcionamiento de cualquier organización.

Al final, lo que vemos con el informe de Indeed, no es otra conclusión que la de que, aunque la industria tecnológica esté en plena transición, eso no significa que esté destruyendo empleo, sino redefiniéndolo.