El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | La sensatez de Adolfo Suárez González

El entonces presidente, Adolfo Suárez, vota a favor de la Constitución. En Madrid, el 31 de octubre de 1978

El entonces presidente, Adolfo Suárez, vota a favor de la Constitución. En Madrid, el 31 de octubre de 1978 / MARIAN ROSADO / EFE

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Hoy hemos incorporado a nuestro capítulo una declaración del año 1979 realizada por el Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que en 2025 aparece como absolutamente revolucionaria, por su sencillez y sentido común.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

