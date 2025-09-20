El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | La sensatez de Adolfo Suárez González
Hoy hemos incorporado a nuestro capítulo una declaración del año 1979 realizada por el Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que en 2025 aparece como absolutamente revolucionaria, por su sencillez y sentido común.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
- Márquez dribla al Mundial: si le impiden celebrar su 9º título con el nº 9, lo hará con el nº 1