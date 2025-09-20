Viajar
Este es el truco para que tu maleta salga de las primeras en la cinta del aeropuerto
¿Qué hacer si me pierden la maleta en el aeropuerto?
Cómo hacer una maleta de viaje perfecta
Pedro G. Cuesta
Viajar en avión es todo un proceso de esperas y colas que puede resultar de lo más agotador. Más todavía cuando, después de un vuelo, todavía nos queda ir a buscar nuestra maleta a la cinta del aeropuerto, y normalmente no es la primeras en salir.
Tanto es así, que los viajeros más frecuentes a menudo bromean diciendo que las primeras maletas que salen por la cinta siempre son de ‘atrezzo’, porque nunca son las suyas. Pero existen un par de trucos para cambiar esta situación y huir lo antes posible del aeropuerto. Te los desvelamos a continuación.
El primero de todos consiste en colocar una etiqueta que ponga ‘Frágil’ en la maleta. Según el periódico británico ‘The Sun’, las maletas con esta etiqueta se colocan al final en la bodega del avión, cerca del portón de carga. Por eso, también son las que se descargan y salen primero en la cinta transportadora.
Otro truco -para los amantes de la adrenalina- es ir con el tiempo justo al aeropuerto, y facturar la maleta en último lugar, poco antes de que cierre el mostrador de facturación. Así, el equipaje será también de los últimos en ser cargado en la bodega y, en consecuencia, será de los primeros en ser descargado.
