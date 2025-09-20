El horóscopo de mañana, domingo 21 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 21 de septiembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el plano profesional haga uso de su excelente capacidad de persuasión y conseguirá lo que desea sin problemas. Buen día para cultivar la amistad que le proporcionará múltiples satisfacciones. En el amor todo marchará a las mil maravillas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Confíe en su intuición que le ayudará a elegir el camino a seguir en un tema profesional. Habrá discrepancias familiares, pero sin trascendencia. En el plano sentimental se sentirá plenamente correspondido. Una reunión social puede resultar muy estimulante.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Trate de no ser tan puntilloso y no tome al pie de la letra lo que le diga un socio o compañero. Si pone de manifiesto su sentido del humor mejorará sensiblemente su estado de ánimo. Su pareja se mostrará muy cariñosa.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Las relaciones con clientes pueden no ser tan cordiales como pensaba. Procure ser comedido en sus manifestaciones y esfuércese en suavizarlas. Buen clima amistoso. Familiar y sentimentalmente el día transcurrirá dentro de una total normalidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Deje de exigirse más de lo que está a su alcance. Si procura abrirse a los demás aliviará mucho su tensión. Buenas relaciones familiares. En el plano sentimental muéstrese tal como es y no trate de ocultar sus sentimientos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El día se anuncia excelente para usted, tanto en el plano profesional como en el personal. Buenas relaciones afectivas. Disfrute de las muchas satisfacciones que la jornada le traerá, pero no se duerma en los laureles.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No confíe demasiado en un compañero de trabajo, pues podría no ser lo que parece. Un amigo puede mostrarse quisquilloso y propenso a la agresividad. Procure oírle como el que oye llover y no eche leña al fuego. En el amor encontrará compensaciones.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Quizás tenga que llevar a cabo una labor en la que será preciso que use de sus cinco sentidos. Es mejor que peque de minucioso a que se le pase por alto algo que después lamentaría. En el plano familiar tendrá que mostrarse enérgico, pero conciliador.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un exceso de presunción puede anular otras facetas positivas de su personalidad. No haga patente su superioridad y trate de contemporizar más con sus compañeros. En el plano sentimental acaso surja alguna desavenencia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sea realista a la hora de planificar su trabajo y no quiera abarcar más de lo que realmente puede. Acaso le conviniese hacer vida más saludable y no abusar de ciertos alimentos poco beneficiosos. En el plano afectivo trate de ser más consecuente con sus sentimientos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su estado de ánimo será variable, pasando de un optimismo desmedido a una apatía total. Si no consigue equilibrarlo absténgase de tomar ninguna decisión. Su pareja resultará un excelente apoyo para usted.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Procure ser ordenado en su trabajo y tener todo bajo control o podría verse desbordado. Si va de compras tenga cuidado de no perder nada o de que le endosen una falsa ganga. En el plano afectivo se sentirá plenamente satisfecho.